Hell is Nothing dévoile « The Final Step », un extrait poignant de son premier album

La scène metal parisienne voit émerger une nouvelle proposition aussi ambitieuse qu’intense avec Hell is Nothing. Le groupe de metalcore progressif vient de dévoiler le clip de The Final Step, un titre marquant extrait de This Thing We Call Silence, premier album attendu le 1er mai 2026. Une sortie qui confirme immédiatement les intentions du groupe : proposer une musique viscérale, habitée et profondément humaine.

Réalisé par Yann LCR, le clip accompagne un morceau déjà bien connu de certains fans. En effet, The Final Step s’est imposé comme l’un des titres favoris du public ayant découvert les nouvelles compositions du groupe en live, mais aussi auprès de celles et ceux qui ont pu mettre la main sur l’album en avant-première lors de leur dernière tournée.

Mais au-delà de sa réception enthousiaste, ce morceau occupe une place toute particulière dans l’histoire de Hell is Nothing. C’est autour de sa première démo que Jack a rejoint le groupe, et il s’agit également du tout premier titre finalisé en studio pour cet album. Une pierre angulaire, donc, dans la construction de This Thing We Call Silence.

Sur le fond, The Final Step n’élude rien. Le groupe aborde frontalement un sujet aussi sensible que brutal : le suicide. À travers des paroles marquées par une descente progressive vers le vide, le refrain – ‘I keep falling everywhere in emptiness / this is the final step’ – incarne ce point de non-retour, cet instant où tout bascule. Loin de toute romantisation, le morceau explore un état mental où la peur disparaît, non pas comme un soulagement, mais comme une rupture définitive avec la réalité.

Cette approche est renforcée par une dimension littéraire assumée. La partie scream s’inspire directement du poème Winter Trees de Sylvia Plath, dont l’œuvre et la trajectoire ont profondément influencé l’écriture du morceau. Certaines images du texte original sont d’ailleurs reprises, comme un hommage appuyé, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur et de noirceur à l’ensemble.

Musicalement, Hell is Nothing construit ici un équilibre particulièrement efficace entre tension et relâchement. Les ambiances oscillent entre lourdeur et respiration, laissant place à un refrain mélodique entêtant avant de plonger dans une section finale plus chaotique, presque cathartique. Une dualité qui reflète parfaitement l’identité du groupe : naviguer entre intensité émotionnelle et puissance sonore sans jamais perdre en cohérence.

Avec The Final Step, Hell is Nothing ne se contente pas de livrer un simple extrait : le groupe pose les bases d’un univers fort, sincère et sans concession. Si ce premier aperçu est représentatif de This Thing We Call Silence, alors la sortie du 1er mai pourrait bien marquer un tournant pour cette formation parisienne à suivre de très près.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/hellisnothing