Nicko McBrain (Iron Maiden) annonce son autobiographie Hello Boys And Girls! pour octobre 2026

Le légendaire batteur d’Iron Maiden, Nicko McBrain, va enfin raconter son histoire. Le musicien britannique sortira son autobiographie intitulée Hello Boys And Girls! le 22 octobre 2026, dans des formats hardcover, ebook et audio. Une annonce qui devrait ravir les fans du groupe tant le parcours du batteur est intimement lié à l’histoire du Heavy Metal moderne.

Arrivé au sein d’Iron Maiden en 1982 pour l’album Piece Of Mind, Nicko McBrain est rapidement devenu l’un des visages les plus emblématiques du groupe grâce à son jeu précis, son énergie débordante et sa personnalité attachante. Avant de rejoindre la formation britannique, le musicien avait déjà forgé son expérience auprès de groupes comme Trust, Pat Travers ou encore Streetwalkers.

Selon le communiqué relayé par Harper Nonfiction, Hello Boys And Girls! promet de revenir sur les moments forts de sa carrière, les tournées mondiales, les coulisses d’Iron Maiden mais aussi les périodes plus difficiles traversées ces dernières années. L’ouvrage devrait notamment évoquer ses problèmes de santé, lui qui avait subi un AVC en 2023 avant d’annoncer son retrait des tournées intensives du groupe à partir de 2024.

Nicko McBrain s’est exprimé avec enthousiasme à propos de cette autobiographie :

« Je suis très excité et honoré de travailler avec l’équipe de Harper Nonfiction sur mon propre livre rempli d’histoires amusantes, d’anecdotes et bien sûr de mes incroyables expériences avec certains des plus grands musiciens et performers des années 70, 80 et au-delà. »

Une sortie qui intervient alors qu’Iron Maiden célèbre actuellement ses 50 ans avec la tournée mondiale Run For Your Lives, tandis qu’un documentaire consacré à l’histoire du groupe, Iron Maiden: Burning Ambition, vient également d’être dévoilé ces dernières semaines.

Pour les fans du groupe, ce livre pourrait bien devenir l’un des témoignages les plus importants jamais publiés autour d’Iron Maiden, tant Nicko McBrain aura marqué plusieurs générations de batteurs et de passionnés de Metal.