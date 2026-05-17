Anthrax signe son grand retour avec le clip explosif de « It’s For The Kids »

Dix ans après For All Kings, Anthrax vient enfin de dévoiler son grand retour. Le groupe de thrash metal new-yorkais a mis en ligne le clip officiel de « It’s For The Kids », premier extrait de son très attendu douzième album studio, Cursum Perficio, attendu le 18 septembre 2026 via Megaforce / Nuclear Blast.

Le morceau marque immédiatement un retour aux fondamentaux du groupe. Rapide, agressif, porté par un refrain fédérateur et des riffs typiquement old-school, « It’s For The Kids » assume pleinement son héritage thrash. Scott Ian décrit d’ailleurs le titre comme une véritable « lettre d’amour » adressée aux fans d’Anthrax. Le guitariste explique que le groupe voulait retrouver l’esprit de ses débuts avec « un morceau de thrash de quatre minutes » rappelant directement la première époque du groupe.

Le clip, réalisé par Don Argott, multiplie justement les références à « Madhouse », l’un des morceaux les plus emblématiques d’Anthrax. Le groupe y apparaît entouré de fans dans une ambiance volontairement rétro et énergique. Scott Ian explique avoir voulu recréer cette connexion directe avec le public, tandis que Frank Bello évoque un tournage glacial en Pennsylvanie où « le metal les a maintenus au chaud ».

Joey Belladonna s’est également montré particulièrement enthousiaste concernant ce premier single :

« Pour moi, ‘It’s For The Kids’ est du Anthrax pur et simple. Il y a énormément d’énergie et d’impact. »

Jonathan Donais décrit quant à lui le morceau comme un « thrash direct, rapide, agressif et accrocheur », pensé pour devenir un futur incontournable en live.

Avec Cursum Perficio, Anthrax met fin à la plus longue période de silence de sa carrière studio. L’album a été produit par Jay Ruston et partiellement enregistré au Studio 606 de Dave Grohl. Son titre, signifiant « J’achève mon parcours » en latin, provient d’une inscription présente sur la demeure de Marilyn Monroe.

Tracklist de Cursum Perficio :

Persistence Of Memory

The Long Goodbye

It’s For The Kids

Everybody’s Got A Plan

The Edge Of Perfection

Infectious

NYC 93

Cursum Perficio

T.O.M.B.

Watch It Go

My Victory