Blue Medusa poursuit son ascension avec « Flying Monkey »

Le projet Blue Medusa continue de prendre de l’ampleur avec la sortie de son nouveau single « Flying Monkey ». Après l’engouement suscité par « Checkmate », le groupe dévoile un deuxième titre particulièrement attendu, confirmant une identité artistique déjà très marquée et une direction musicale ambitieuse.

Ce nouveau morceau, disponible sur toutes les plateformes, s’accompagne d’un clip réalisé par Vicente Cordero en collaboration avec Alissa White-Gluz. Une association qui renforce l’aspect cinématographique du projet, déjà mis en avant dès le premier single.

« Flying Monkey » se distingue par une approche plus sombre et plus nuancée encore que « Checkmate ». Le titre explore des thématiques profondes et personnelles, mêlant symbolisme, allégories psychologiques et double lecture. Cette richesse narrative se retrouve également dans l’esthétique du clip, où chaque élément visuel semble pensé pour prolonger le sens du morceau.

Musicalement, le groupe pousse encore plus loin son mélange de technicité et d’émotion. Les compositions alternent passages agressifs, structures complexes et moments plus atmosphériques, dans une dynamique qui met en avant la complémentarité des membres du projet.

Dani Sophia revient sur la genèse du morceau :

« Flying Monkey a été écrit dans cet état d’entre-deux, cette période d’attente entre deux chapitres de ma vie. Les mélodies reflètent les cauchemars qui me hantaient à l’époque. Où que j’étais, j’entendais au loin une boîte à musique désaccordée. »

Dani Sophia insiste sur l’aspect très personnel de la composition, qui agit comme une forme de catharsis artistique.

De son côté, Alissa White-Gluz décrit l’implication émotionnelle derrière le projet et l’énergie créative qui en découle :

« Flying Monkey est exactement le genre de musique que j’ai envie de faire. Dani et Alyssa sont une véritable source d’inspiration pour moi. Cet album de Blue Medusa, c’est un peu comme écrire mes mémoires, et j’ai adoré chaque étape de sa création. »

Enfin, Alyssa Day souligne l’aspect expérimental du morceau et l’opportunité de sortir de ses habitudes musicales :

« Le pont de Flying Monkey m’a permis de sortir de ma zone de confort harmonique et d’explorer des gammes et enchaînements différents. Ça a donné un solo technique et original que j’aime beaucoup jouer. Le tournage du clip a aussi été un moment très fun. »

Avec « Flying Monkey », Blue Medusa confirme qu’il ne s’agit pas seulement d’un projet parallèle, mais d’un véritable laboratoire créatif où chaque titre semble explorer une facette différente de ses membres. Une démarche qui continue de susciter curiosité et attentes autour de la suite du projet.