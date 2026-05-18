Evanescence dévoile le clip monumental de « Who Will You Follow »

Evanescence continue de construire l’univers de son prochain album Sanctuary avec la mise en ligne du clip officiel de « Who Will You Follow ». Déjà considéré comme l’un des morceaux les plus marquants du retour du groupe, le titre bénéficie désormais d’une vidéo ambitieuse et cinématographique réalisée par Jensen Noen, connu pour son travail avec Falling In Reverse ou encore In This Moment.

Visuellement très travaillé, le clip plonge dans une atmosphère sombre et anxiogène où la technologie, la désinformation et l’omniprésence numérique occupent une place centrale. La vidéo joue constamment sur une opposition entre réalité et manipulation, un thème directement lié aux paroles du morceau.

Porté par la voix toujours aussi puissante d’Amy Lee, « Who Will You Follow » mélange les éléments emblématiques d’Evanescence avec une approche plus moderne et agressive. Le morceau a été coécrit et produit par Jordan Fish, ex-Bring Me The Horizon, ainsi que par le producteur Zakk Cervini, déjà connu pour ses collaborations avec Spiritbox, Bad Omens ou encore YUNGBLUD.

Le titre marque également une nouvelle étape dans l’évolution sonore du groupe. Entre passages atmosphériques, envolées mélodiques et riffs particulièrement massifs, Evanescence semble retrouver une intensité que beaucoup de fans réclamaient depuis plusieurs années. Plusieurs médias américains évoquent même l’un des morceaux les plus heavy du groupe depuis longtemps.

Sur Reddit et les réseaux sociaux, les réactions sont particulièrement enthousiastes. De nombreux fans saluent un retour aux clips ambitieux et spectaculaires de l’ère The Open Door, certains allant jusqu’à considérer cette vidéo comme l’une des meilleures de toute la carrière du groupe.

« Who Will You Follow » apparaîtra sur Sanctuary, le sixième album studio d’Evanescence, attendu le 5 juin 2026 via BMG. Le disque marquera le grand retour du groupe après plusieurs années relativement discrètes sur le plan discographique.