Prime Creation dévoile le clip de « Souls Of The Fallen », un nouvel aperçu de son prochain album

Le groupe suédois Prime Creation poursuit la promotion de son nouvel album avec la sortie du clip du titre « Souls Of The Fallen ». Ce morceau, qui donne son nom au disque attendu le 26 juin 2026, offre une immersion plus profonde dans l’univers sombre et intense de cette nouvelle production.

Prévu via ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music, ce futur opus marque une évolution notable dans le son du groupe, qui explore ici des territoires plus lourds et émotionnels tout en conservant ses racines mélodiques.

Avec « Souls Of The Fallen », Prime Creation propose un titre à la fois puissant et cinématographique, mêlant riffs percutants et atmosphères immersives. Sur le plan thématique, le morceau aborde la guerre, ses dilemmes moraux et la nécessité de puiser en soi la force de continuer malgré les pertes. Le groupe évoque notamment l’hommage rendu aux alliés tombés et le poids émotionnel laissé par les conflits.

Formé en 2015 en Sweden, Prime Creation s’est rapidement imposé sur la scène metal mélodique moderne. Né des cendres du groupe Morifade, le projet réunit des musiciens expérimentés autour d’une vision claire, allier technicité et efficacité dans des compositions puissantes et actuelles.

Après un premier album éponyme en 2016, puis « Tears Of Rage » en 2019, le groupe a continué de gagner en reconnaissance avec « Tell Freedom I Said Hello » en 2023. Une ascension confirmée par de nombreuses tournées européennes et des apparitions aux côtés de formations reconnues comme Masterplan, ou sur des festivals avec Europe et W.A.S.P..

Ce nouvel album a été produit par Niels Nielsen, connu pour ses collaborations avec Ghost et In Flames. Une collaboration qui promet une production soignée et ambitieuse, à la hauteur des nouvelles ambitions du groupe.

Avec « Souls Of The Fallen », Prime Creation semble prêt à franchir un cap supplémentaire, en proposant un album plus sombre, plus mature et toujours aussi accrocheur. Un disque qui pourrait bien confirmer définitivement sa place sur la scène metal mélodique internationale.