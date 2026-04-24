Chronique : Terror « Still Suffer », la machine hardcore tourne toujours à plein régime

Plus de vingt ans de carrière et toujours cette même flamme. Avec Still Suffer, Terror revient sans détour à ce qu’il sait faire de mieux : un hardcore frontal, intense et viscéral, taillé pour retourner les salles et faire exploser les pits aux quatre coins du globe.

Dès les premières secondes, le ton est donné. Pas de fioritures, pas de détour inutile. Ici, tout est pensé pour l’impact. L’énergie est brute, immédiate, presque suffocante par moments. Le groupe enchaîne les titres courts avec une efficacité redoutable, fidèle à cette identité forgée au fil des années et devenue une véritable signature.

Ce qui frappe, au-delà de la violence maîtrisée, c’est cette capacité à injecter du groove dans chaque riff. Still Suffer ne se contente pas d’être rapide et agressif, il respire aussi par ses variations et ses respirations bien placées. Certains passages viennent même surprendre par des touches mélodiques inattendues, apportant une profondeur supplémentaire à l’ensemble sans jamais trahir l’ADN hardcore du groupe.

On sent que l’album s’adresse autant aux fans de la première heure qu’à ceux qui continuent de faire vivre cette scène. Scott Vogel et sa bande ne cherchent pas à réinventer leur musique, et c’est précisément là que réside leur force. Ils perfectionnent une formule qu’ils maîtrisent à la perfection, en conservant cette intensité et cette sincérité qui font toute la différence.

La puissance, l’agressivité et le dynamisme sont omniprésents. Chaque titre est une décharge, un appel à la confrontation, mais aussi à la communion dans la fosse. Still Suffer est un album pensé pour le live, un carburant pur pour les concerts où chaque breakdown devient une explosion collective.

Sans surprise, Terror signe ici un nouvel album solide, accrocheur et terriblement efficace. Un disque qui ne cherche pas à surprendre, mais à confirmer. Et dans cet exercice, le groupe excelle encore une fois.