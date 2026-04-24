Chronique : Atreyu « The End Is Not The End », une évolution assumée entre modernité et refrains fédérateurs

Avec The End Is Not The End, Atreyu poursuit sa mue entamée depuis plusieurs années. Loin de ses racines metalcore les plus brutes, le groupe californien continue de façonner un metal moderne à sa manière, cherchant à affirmer une identité qui lui est propre, entre puissance, groove et accessibilité.

Après une courte introduction éponyme, c’est Dead qui lance véritablement les hostilités, et le morceau résume à lui seul l’essence de l’album. Riff accrocheur, groove immédiat, break à la guitare sèche bien senti et refrain marquant : tous les ingrédients sont là. Atreyu démontre dès les premières minutes sa capacité à écrire des titres efficaces, pensés autant pour l’écoute que pour la scène.

Dans l’ensemble, l’album s’inscrit dans la continuité de cette évolution. Les breakdowns sont toujours présents, mais intégrés dans une approche plus large, plus moderne. Les riffs restent percutants, souvent taillés pour marquer dès la première écoute, tandis que le chant joue un rôle central. Tantôt agressif, tantôt mélodique, il vient surtout sublimer des refrains fédérateurs, clairement pensés pour être repris en chœur en live.

Ce sens du refrain, pensé presque comme un hymne, est l’un des points forts du disque. Chaque titre semble construit autour de cette volonté de créer un lien immédiat avec l’auditeur. Une formule que le groupe maîtrise parfaitement, sans jamais tomber totalement dans la facilité.

Mais The End Is Not The End ne se contente pas de recycler des recettes éprouvées. On sent une volonté d’explorer, d’élargir le spectre. Le titre All For You en est un exemple marquant, avec un passage fortement influencé par Gojira, apportant une touche plus lourde et inattendue à l’ensemble.

Autre moment fort, Children Of Light, déjà dévoilé en amont de la sortie de l’album. Le morceau gagne encore en impact avec la participation de Max Cavalera, dont la présence renforce le côté massif et accrocheur du titre. Une collaboration qui fonctionne parfaitement et qui souligne cette volonté d’ouverture.

Au final, Atreyu livre un album cohérent, efficace et résolument moderne. S’il s’éloigne encore un peu plus du metalcore des débuts, il affirme en contrepartie une identité solide, portée par des compositions accrocheuses et une énergie taillée pour le live.

The End Is Not The End porte bien son nom, il marque surtout une nouvelle étape dans l’évolution du groupe, qui continue d’avancer sans regarder en arrière.