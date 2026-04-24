Skindred lance un appel massif pour décrocher la première place des charts

Le groupe britannique Skindred a partagé un message fort et sincère à ses fans via son label Earache Records. À travers les mots de son frontman Benji Webbe, le groupe appelle à une mobilisation générale pour tenter de décrocher une première place historique dans les charts.

Dans cette lettre, le chanteur revient sur le soutien massif reçu depuis la sortie de leur nouvel album, tout en rappelant à quel point leur identité musicale reste atypique :

« En tant que groupe de ragga metal punk venant de Newport, nous savons que nous ne sommes pas la tasse de thé de tout le monde, alors nous apprécions énormément le soutien que vous nous avez apporté. »

Mais la situation est désormais critique. Le groupe est actuellement en tête… de justesse.

« Nous sommes actuellement en train de mener la course pour la première place cette semaine… mais seulement de très peu. »

Avec à peine une centaine de ventes d’écart, Skindred joue gros. Et le message est clair : sans un dernier effort collectif, tout peut basculer.

« Les majors n’ont peut-être pas ce que nous avons : VOUS. »

Un discours qui sent bon l’esprit punk et DIY, fidèle à l’ADN du groupe. Streaming, achat ou simple partage, chaque action compte dans cette dernière ligne droite.

Le groupe conclut en appelant à un « dernier énorme coup de boost » avant la clôture des ventes à minuit.

Une chose est sûre : cette bataille pour la première place dépasse largement les chiffres. C’est une véritable confrontation entre une scène alternative passionnée et l’industrie mainstream.

Lire la chronique du dernier album de Skindred « You Got This », en suivant ce lien sur le site.