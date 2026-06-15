Hatebreed signe chez BLKIIBLK Records et annonce son nouvel album pour l’automne 2026

Les légendes du hardcore américain Hatebreed entament une nouvelle étape de leur carrière. Le quintette originaire du Connecticut vient d’annoncer sa signature chez BLKIIBLK Records, le label metal de Frontiers Label Group, qui publiera son neuvième album studio à l’automne 2026. Produit une nouvelle fois par Zeuss, collaborateur historique du groupe, ce successeur très attendu de Weight of the False Self (2020) promet de marquer le retour de Hatebreed avec des compositions toujours plus percutantes.

Cette annonce intervient alors que le groupe s’apprête à retrouver le public européen cet été, avec notamment une prestation très attendue au Hellfest, le samedi 20 juin, où les Américains devraient une nouvelle fois faire parler leur réputation de véritable machine de guerre sur scène.

Depuis plus de trente ans, Hatebreed s’est imposé comme l’une des formations les plus influentes de la scène hardcore moderne. Grâce à des hymnes devenus incontournables comme I Will Be Heard, Destroy Everything ou encore Looking Down The Barrel Of Today, le groupe de Jamey Jasta a construit une carrière exemplaire, portée par une énergie scénique inépuisable et des textes mêlant rage, résilience et dépassement de soi.

Pour Jamey Jasta, cette nouvelle collaboration avec BLKIIBLK Records représente une véritable bouffée d’air frais.

« BLKIIBLK a réuni une équipe de rêve pour soutenir le nouvel album de Hatebreed et nous ne pourrions pas être plus heureux. Nouveau label, nouveaux horizons et de nouveaux morceaux dévastateurs. Nous sommes extrêmement reconnaissants et impatients de faire découvrir ces titres au monde entier ! »

Le batteur Matt Byrne partage le même enthousiasme et estime que 2026 pourrait bien être une année charnière pour le groupe.

« 2026 est l’année de Hatebreed. Cette machine de guerre accélère encore le rythme et ne fera aucun prisonnier. Après une année 2025 déjà extrêmement intense, nous allons enchaîner les festivals européens, les tournées américaines du Summer Slaughter Tour et la sortie d’un nouvel album monumental sur BLKIIBLK Records. Nous avons hâte de retrouver tout le monde sur la route. »

Le nouvel album marque également les retrouvailles avec Chris « Zeuss » Harris, plus connu sous le nom de Zeuss, producteur incontournable de la scène metal américaine. Déjà derrière plusieurs albums majeurs de Hatebreed, il retrouve une formation avec laquelle il entretient une relation bien au-delà du simple travail en studio.

Jamey Jasta ne cache d’ailleurs pas son attachement à cette collaboration de longue date.

« Travailler à nouveau avec notre frère d’armes Zeuss a été l’un des plus grands plaisirs de cet album. Son lien avec Matt, Wayne, Frank, Carl et moi dépasse largement celui d’un simple producteur. Cela fait des années qu’il est comme un sixième membre du groupe. Chaque fois que nous faisions évoluer un morceau ou trouvions une idée exceptionnelle, nous célébrions ce moment ensemble. De ‘I Will Be Heard’ à ‘Destroy Everything’, puis aujourd’hui avec ‘Decisions Become Destinies!’, nous tenons encore quelque chose de très spécial. »

Du côté du label, Mike Gitter, responsable A&R mondial de Frontiers et directeur de BLKIIBLK Records, salue l’arrivée d’un groupe qui continue de marquer la scène heavy.

« Hatebreed est un nom gravé dans l’histoire des musiques extrêmes, mais le groupe est aujourd’hui plus pertinent que jamais. Jamey Jasta apporte une énergie nouvelle à tout ce qu’il entreprend et Hatebreed continue de repousser les limites de la musique extrême. C’est un véritable honneur de travailler avec eux. »

Si aucun single n’a encore été dévoilé, le groupe promet que davantage d’informations arriveront dans les prochaines semaines. Les fans peuvent d’ores et déjà s’attendre à un disque dans la droite lignée de Weight of the False Self, un album salué à sa sortie pour son retour à un hardcore brutal, direct et sans compromis.

En attendant, Hatebreed reprendra la route dès cet été avec plusieurs festivals européens avant de lancer une nouvelle édition du Summer Slaughter Tour aux États-Unis au mois de juillet. Mais avant cela, tous les regards seront tournés vers Clisson, où le groupe fera trembler le Hellfest le samedi 20 juin. Une prestation qui devrait également permettre aux fans d’avoir un premier aperçu de cette nouvelle ère avant la sortie officielle de l’album.