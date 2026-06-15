Evanescence : Un rideau prend feu en plein concert…

Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lors du concert d’Evanescence donné le 12 juin au MidFlorida Credit Union Amphitheatre de Tampa, en Floride, de nombreux spectateurs ont cru assister à un véritable incident lorsqu’un rideau situé sur le côté de la scène s’est embrasé en plein morceau « Calm Down ». La séquence, filmée par plusieurs fans, a immédiatement suscité l’inquiétude avant que la réalité ne soit finalement dévoilée.

Sur les vidéos, on aperçoit effectivement les flammes gagner une partie du rideau pendant que le groupe poursuit son interprétation sans la moindre hésitation. Un membre de l’équipe technique intervient alors rapidement pour maîtriser le feu, donnant l’impression qu’il s’agit d’une réaction d’urgence face à un problème de pyrotechnie. Le professionnalisme de l’équipe, ainsi que le calme affiché par Amy Lee et ses musiciens, avaient d’ailleurs été salués par de nombreux internautes.

Mais le lendemain, la situation a pris une tournure inattendue. Selon un membre senior de l’équipe de tournée d’Evanescence, il ne s’agissait pas d’un accident, mais bien d’un effet pyrotechnique entièrement planifié. Le départ de feu est volontairement déclenché à un moment précis du titre « Calm Down » et fait partie intégrante de la mise en scène imaginée pour cette nouvelle tournée mondiale.

Toujours selon cette même source, plusieurs dispositifs de sécurité sont mis en place afin que l’effet paraisse spectaculaire tout en restant parfaitement contrôlé. Des matériaux spécialement conçus pour ce type de performance sont utilisés et toute la séquence est encadrée par l’équipe de production afin de garantir la sécurité des artistes, des techniciens et du public.

Si de nombreux médias et fans ont initialement relayé la vidéo comme un véritable incident, cette confusion semble finalement démontrer l’efficacité de la mise en scène. L’illusion était suffisamment crédible pour convaincre une grande partie du public qu’un problème venait de se produire en direct.

Le groupe a d’ailleurs joué avec cette ambiguïté en remerciant les fans de Tampa sur ses réseaux sociaux avec une pointe d’humour :

« Merci Tampa ! Merci pour cette incroyable affluence, l’énergie était en feu ! (Le rideau aussi, pendant quelques secondes.) Nous vous aimons ! »

Cette date marquait l’un des premiers concerts de la tournée mondiale d’Evanescence, organisée pour défendre son nouvel album Sanctuary, sorti le 5 juin. Le groupe est actuellement accompagné par Spiritbox et Nova Twins sur la tournée nord-américaine avant de rejoindre l’Europe en septembre, avec notamment une date prévue à l’Accor Arena de Paris.

Cette histoire rappelle qu’à l’heure des réseaux sociaux, quelques secondes de vidéo sorties de leur contexte peuvent rapidement donner naissance à une fausse alerte. Dans le cas d’Evanescence, ce qui semblait être un incident spectaculaire n’était finalement que la démonstration d’une scénographie particulièrement convaincante.