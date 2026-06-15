Marilyn Manson dévoile « Exit Wound » : un premier aperçu sombre et captivant de One Assassination Under God – Chapter 2

Trois jours après avoir officialisé l’arrivée de son prochain album, Marilyn Manson poursuit son retour en force avec la mise en ligne du clip de « Exit Wound », premier extrait de One Assassination Under God – Chapter 2. Le morceau ouvre un nouveau chapitre de cette renaissance artistique amorcée en 2024 et confirme que le musicien américain n’a rien perdu de son goût pour les ambiances sombres, théâtrales et profondément mélancoliques. Le single est disponible depuis le 12 juin, tandis que l’album est attendu le 14 août 2026 chez Nuclear Blast.

Avec « Exit Wound », Marilyn Manson s’éloigne une nouvelle fois des explosions industrielles qui ont marqué certaines périodes de sa carrière pour privilégier une approche plus introspective. Portée par une instrumentation lourde mais aérienne, la chanson repose sur une montée en puissance progressive où les guitares de Tyler Bates accompagnent une interprétation vocale particulièrement habitée. Le refrain, à la fois accrocheur et inquiétant, s’inscrit parfaitement dans la continuité des morceaux les plus émotionnels de One Assassination Under God – Chapter 1.

Les paroles explorent des thèmes familiers à Marilyn Manson : la célébrité comme spectacle morbide, le jugement permanent, la manipulation de l’image publique et les blessures psychologiques laissées par l’exposition médiatique. Sans jamais tomber dans la facilité, le texte multiplie les métaphores autour de la mort, de la culpabilité et de la rédemption, offrant plusieurs niveaux de lecture aux auditeurs.

Le clip accompagne parfaitement cette atmosphère. Fidèle à l’esthétique développée depuis son retour, Marilyn Manson privilégie une réalisation sobre, alternant plans rapprochés, jeux d’ombres et lumières contrastées, symbolisme religieux et visions cauchemardesques. L’ensemble mise davantage sur l’ambiance que sur la provocation gratuite, rappelant certains de ses travaux les plus cinématographiques des années 2000 tout en adoptant une identité visuelle plus épurée.

Musicalement, « Exit Wound » confirme également la complicité retrouvée entre Marilyn Manson et Tyler Bates, coproducteur de l’album. Leur collaboration continue d’apporter un équilibre entre puissance rock, mélodies gothiques et arrangements modernes, donnant naissance à un morceau qui semble taillé aussi bien pour une écoute au casque que pour les futures prestations scéniques.

Cette sortie constitue surtout le véritable lancement de One Assassination Under God – Chapter 2, annoncé comme la conclusion du diptyque commencé avec Chapter 1. L’album comportera neuf titres, dont « Exit Wound », et devrait poursuivre les thématiques développées sur le précédent disque tout en approfondissant encore davantage son univers sombre et introspectif.

Avec ce premier extrait, Marilyn Manson ne cherche pas à surprendre par une révolution stylistique. Il affine au contraire la direction artistique amorcée depuis son retour, proposant une chanson mature, élégante et immédiatement reconnaissable. « Exit Wound » s’impose ainsi comme une excellente entrée en matière et laisse entrevoir un album qui pourrait confirmer la belle dynamique initiée avec One Assassination Under God – Chapter 1.

Vous pouvez découvrir le clip officiel de « Exit Wound » dès maintenant sur la chaîne YouTube officielle de Marilyn Manson.