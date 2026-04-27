August Burns Red dévoile « Sonic Salvation » avec Jamie Hails et annonce son nouvel album « Season of Surrender »

Les incontournables du metalcore August Burns Red sont de retour avec un nouveau single percutant, « Sonic Salvation », accompagné d’un clip intense. Le morceau accueille en invité Jamie Hails, frontman de Polaris, pour une collaboration explosive.

Ce titre marque également une étape importante puisqu’il précède la sortie du prochain album du groupe, « Season of Surrender », attendue le 5 juin via Fearless Records, label que le groupe retrouve pour l’occasion.

« Sonic Salvation » s’impose comme un véritable hymne cathartique. Entre breakdowns dévastateurs, riffs massifs et refrains fédérateurs scandés à pleine voix, le morceau capte toute l’essence du son August Burns Red. Pensé pour la scène, il crée un lien direct entre le groupe et son public, porté par une énergie brute et communicative.

Le guitariste JB Brubaker explique avoir voulu composer un titre laissant plus d’espace à la voix de Jake Luhrs, tout en injectant une forte influence hardcore. Un pari réussi, d’autant plus sublimé par la prestation de Jamie Hails, qui apporte une intensité supplémentaire au morceau.

De son côté, Jake Luhrs souligne la dimension émotionnelle du titre, centré sur le pouvoir de la musique. « Sonic Salvation » évoque cette capacité unique à raviver des souvenirs, à offrir une échappatoire au quotidien et à fédérer une communauté entière, celle de la scène metal.

Le clip illustre parfaitement cette idée en mettant en avant les fans du groupe, filmés en train de chanter et jouer le morceau. Un hommage direct à la fidélité du public de August Burns Red et à la force unificatrice de la musique.

« Season of Surrender » s’annonce déjà comme un album riche en collaborations, avec notamment des apparitions de Mike Hranica de The Devil Wears Prada ainsi que du groupe Make Them Suffer.

Avec « Sonic Salvation », August Burns Red confirme une nouvelle fois sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à son ADN, et prépare le terrain pour un album qui s’annonce déjà incontournable.