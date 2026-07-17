Marilyn Manson dévoile « Front Toward Enemy », un nouveau single aux accents les plus agressifs

Marilyn Manson poursuit la promotion de son prochain album « One Assassination Under God – Chapter 2 » avec la sortie de « Front Toward Enemy », un morceau que les fans les plus fidèles connaissent déjà sous une première version publiée en 2024 en face B du single Raise The Red Flag. Cette fois, le titre bénéficie d’un véritable lancement en tant que single officiel, accompagné d’une nouvelle production et d’une sortie sur les plateformes de streaming.

Musicalement, « Front Toward Enemy » renoue avec la facette la plus abrasive de Marilyn Manson. Porté par les guitares tranchantes de Tyler Bates, le morceau mêle riffs industriels, refrains martelés et une énergie qui rappelle certains des albums les plus lourds de la discographie du chanteur. Une orientation qui devrait ravir les amateurs de sonorités plus agressives.

Ce nouveau single est le deuxième extrait dévoilé de « One Assassination Under God – Chapter 2 », attendu le 14 août 2026. Il succède à « Exit Wound », qui avait permis de découvrir une facette plus sombre et atmosphérique du disque. Avec Front Toward Enemy, Marilyn Manson montre un tout autre visage et confirme que ce nouvel album devrait alterner puissance, mélodies inquiétantes et ambiances oppressantes.

Cette nouvelle version remplace également celle qui n’était disponible jusqu’ici que sur l’édition physique limitée du maxi-single Raise The Red Flag. Les fans peuvent désormais retrouver le morceau dans sa version définitive sur les plateformes numériques, quelques semaines avant la sortie de l’album complet.

Avec ce nouvel extrait, Marilyn Manson continue de lever le voile sur un album qui s’annonce comme le prolongement direct de One Assassination Under God – Chapter 1. Si les deux premiers singles dévoilent des atmosphères différentes, ils partagent la même volonté de retrouver une écriture plus incisive et une identité musicale résolument sombre, fidèle à l’univers qui a fait la réputation de l’artiste.