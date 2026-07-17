Daron Malakian rallume la vieille rivalité entre System Of A Down et Oasis en plein concert à Londres

Certaines rancœurs ont décidément la vie dure. Plus de vingt ans après les premières piques échangées entre System Of A Down et Oasis, Daron Malakian a choisi de remettre une pièce dans la machine lors des deux concerts donnés cette semaine au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, le guitariste de System Of A Down s’est amusé à détourner les paroles de « Needles » en invitant le public à reprendre un slogan particulièrement explicite visant le groupe des frères Gallagher. Une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et rappelé à de nombreux fans une querelle que beaucoup pensaient enterrée.

L’histoire remonte au début des années 2000. À l’époque, Noel Gallagher n’avait pas mâché ses mots lors d’une interview radio en qualifiant System Of A Down de « pire groupe de tous les temps ». Une déclaration restée visiblement gravée dans la mémoire de Daron Malakian, qui n’a jamais vraiment laissé passer cette attaque.

Et les plaisanteries ne se sont pas arrêtées là. Lors du second concert londonien, organisé deux jours plus tard, Malakian s’est également amusé à commenter avec humour l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde, allant jusqu’à lancer au public qu’il fallait… « blâmer Oasis ». Une nouvelle provocation qui a déclenché les rires et les applaudissements des spectateurs.

Si cette rivalité n’a jamais dépassé le stade des déclarations et des piques lancées à distance, elle reste l’une des querelles les plus insolites de l’histoire du rock. D’autant plus ironique que ces nouvelles attaques interviennent en plein Royaume-Uni, devant un public forcément très attaché à Oasis.

Une chose est sûre : plus de deux décennies après les propos de Noel Gallagher, Daron Malakian n’a toujours pas oublié. Et il semble bien décidé à rappeler, avec son humour corrosif, que certaines vieilles histoires ne meurent jamais vraiment.