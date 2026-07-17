Mastodon dévoile les invités de « Marrow Deep »

Quelques jours après avoir officialisé la sortie de son nouvel album « Marrow Deep », Mastodon en révèle un peu plus sur ce qui s’annonce comme l’un des événements metal de cette rentrée 2026. Attendu le 28 août via Reprise Records, ce treizième album studio réunira une impressionnante liste d’invités issus des plus grands noms de la scène heavy, tout en poursuivant l’exploration émotionnelle amorcée avec ses deux premiers extraits, « Your Ghost Again » et « Snakes For Dinner ».

Produit par Patrik Berger et Kurt Ballou, puis mixé par Andrew Scheps, Marrow Deep est présenté comme l’un des albums les plus personnels jamais enregistrés par le groupe d’Atlanta. Inspiré par les Moires de la mythologie grecque, Clotho, Lachésis et Atropos, le disque aborde les thèmes du deuil, du destin, de la mémoire et de la résilience à travers une musique toujours aussi ambitieuse, mêlant puissance sludge, envolées progressives et passages plus contemplatifs.

Le nouveau single « Snakes For Dinner », accompagné de son clip, illustre parfaitement cette direction artistique. Le morceau accueille Josh Homme (Queens Of The Stone Age), dont la participation renforce encore l’atmosphère pesante et mélancolique du titre. Les paroles évoquent frontalement la perte d’un être cher : « When you were gone, you took the moon and stars… », confirmant que le deuil constitue l’un des fils conducteurs de l’album.

Mais Josh Homme ne sera pas le seul invité de prestige. D’après les informations dévoilées par le groupe, Marrow Deep fera également intervenir plusieurs musiciens issus de formations majeures comme Black Sabbath, Lamb Of God, Gojira, Clutch, Converge, Municipal Waste, Queens Of The Stone Age ou encore Code Orange. Une affiche impressionnante qui témoigne une nouvelle fois du respect dont bénéficie Mastodon au sein de la scène metal internationale.

Cette nouvelle page de l’histoire du groupe est également marquée par l’arrivée du guitariste Nick Johnston, qui apporte une nouvelle couleur aux compositions tout en restant fidèle à l’identité sonore construite depuis plus de vingt ans par Troy Sanders, Bill Kelliher et Brann Dailor. Les nappes de claviers de João Nogueira viennent également enrichir l’ensemble, offrant à Marrow Deep une dimension encore plus cinématographique.

Après avoir célébré Black Sabbath lors du concert Back To The Beginning, puis partagé « Floods Of Triton » avec Lamb Of God, Mastodon semble aujourd’hui prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Si Your Ghost Again dévoilait une facette introspective du groupe, Snakes For Dinner confirme que Marrow Deep sera un album profondément humain, où la douleur et la solidarité deviennent une véritable force créatrice.

Disponible en précommande dès maintenant, « Marrow Deep » sortira le 28 août 2026 et pourrait bien s’imposer comme l’un des albums majeurs de cette année metal.