Gojira : Joe Duplantier rend hommage à Luigi Paraventi, le batteur qui a remplacé Mario en urgence

Les imprévus font partie de la vie d’un groupe en tournée, mais certains remplacements demandent un véritable tour de force. Alors que Mario Duplantier, le batteur emblématique de Gojira, est momentanément absent pour des raisons administratives liées à son entrée sur le territoire américain, le groupe français a dû trouver une solution rapide pour assurer ses concerts.

C’est Luigi Paraventi, batteur de Paleface Swiss, qui a relevé le défi en prenant place derrière les fûts pour accompagner Gojira sur scène.

Lors du Upheaval Festival, Joe Duplantier a tenu à présenter officiellement Luigi au public, partageant au passage une anecdote qui résume parfaitement l’exploit réalisé par le musicien :

« On a fait une seule répétition, deux heures dans une pièce avec lui. Et il a réussi à jouer parfaitement tous les putains de titres. »

Une performance impressionnante quand on connaît la complexité du répertoire de Gojira. Les morceaux du groupe français reposent sur des rythmiques particulièrement exigeantes, des changements de tempo précis et une puissance qui demande une maîtrise technique exceptionnelle. Remplacer Mario Duplantier, considéré comme l’un des batteurs les plus respectés de la scène metal internationale, n’était donc pas une mission facile.

Malgré un temps de préparation extrêmement limité, Luigi Paraventi a su relever le défi avec brio, permettant au groupe de maintenir ses engagements scéniques et offrant aux fans une prestation à la hauteur des attentes.

Au-delà du simple remplacement, cette situation met également en lumière la solidarité et la confiance qui existent entre les musiciens de la scène metal. La reconnaissance exprimée par Joe Duplantier sur scène montre à quel point le travail accompli par Luigi a marqué le groupe.

Mario Duplantier devrait bien évidemment retrouver sa place derrière la batterie dès que sa situation sera réglée. En attendant, Luigi Paraventi aura écrit une belle page dans l’histoire récente de Gojira en réussissant l’impossible : apprendre un set complet en seulement quelques heures et monter sur scène avec l’un des groupes français les plus importants au monde.

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