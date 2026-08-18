SALTWOUND dévoile « Pound of Flesh », un nouveau single avec Ringo Waterman de MUGSHOT

Après avoir marqué les esprits avec son premier album The Temptation of Pain en 2024, SALTWOUND revient avec un nouveau single particulièrement brutal. Intitulé « Pound of Flesh », le titre est disponible dès aujourd’hui via SharpTone Records et accueille Ringo Waterman, chanteur de MUGSHOT, pour une collaboration qui pousse encore plus loin la violence caractéristique du groupe de Sacramento.

Avec « Pound of Flesh », SALTWOUND poursuit son exploration d’un metalcore teinté de deathcore, en accentuant encore davantage les aspects les plus lourds et agressifs de sa musique. Guitares acérées, grooves écrasants et atmosphère particulièrement hostile composent un morceau qui s’inscrit pleinement dans ce que le groupe décrit lui-même comme son univers « Norcal Violence ».

L’arrivée de Ringo Waterman renforce naturellement cette impression. Le frontman de MUGSHOT apporte sa propre énergie au morceau et vient compléter celle de Spencer Timmons, donnant naissance à un véritable déferlement de violence sonore. La rencontre entre les deux groupes californiens semble ainsi particulièrement cohérente, chacun évoluant dans un registre où l’agressivité et l’intensité occupent une place centrale.

Le morceau est accompagné d’un nouveau clip vidéo particulièrement musclé, qui vient prolonger visuellement l’ambiance du titre. Une nouvelle démonstration de force pour SALTWOUND, qui semble bien décidé à ne pas simplement reproduire la formule qui lui a permis de se faire remarquer.

« Tout le monde veut juste prendre un morceau de vous pour lui-même », explique Spencer Timmons. Le chanteur développe ensuite une réflexion particulièrement sombre sur les relations humaines, entre ceux qui prétendent vous aimer pour pouvoir se rapprocher de vous et ceux qui vous détestent et cherchent simplement quelque chose à vous arracher. « Certains jours, je préfère honnêtement les gens qui me détestent. Au moins, il y a une honnêteté innée là-dedans », conclut-il.

Depuis la sortie de The Temptation of Pain, SALTWOUND a connu une progression particulièrement rapide, portée par plusieurs millions de streams, de nombreuses dates de concerts et une réputation grandissante au sein de la scène metal américaine. Le groupe continue surtout de faire évoluer son identité plutôt que de se reposer sur les bases établies avec son premier album.

« Pound of Flesh » s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Plus lourd, plus tranchant et toujours aussi agressif, le single confirme que SALTWOUND entend continuer à repousser les limites de son « Norcal Violence » tout en conservant cette approche viscérale qui constitue aujourd’hui sa principale signature.

Le nouveau single « Pound of Flesh », avec Ringo Waterman de MUGSHOT, est disponible sur les principales plateformes de streaming.