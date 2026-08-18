WAGE WAR publie le clip de « Sweet Dreams » et annonce une tournée européenne en 2027

WAGE WAR poursuit son retour en force avec « Sweet Dreams », un nouveau single standalone accompagné d’un clip vidéo. Après la sortie récente de l’EP It Calls Me By Name chez Fearless Records, le groupe américain continue d’explorer la facette la plus brutale de son metalcore, tout en conservant cette capacité à intégrer des passages mélodiques au coeur de ses compositions.

Originaire de Floride, WAGE WAR, composé de Briton Bond au chant, Cody Quistad à la guitare rythmique et au chant clair, Seth Blake à la guitare lead, Chris Gaylord à la basse et Stephen Kluesener à la batterie, avait déjà marqué les esprits avec It Calls Me By Name. L’EP proposait une sélection de morceaux particulièrement agressifs, témoignant de la volonté du groupe de renouer avec les aspects les plus violents de son identité.

Avec « Sweet Dreams », cette orientation se poursuit. Malgré son titre évocateur, le morceau est loin d’avoir quelque chose d’apaisant. WAGE WAR propose au contraire un titre rapide, lourd et particulièrement intense, qui prend davantage des allures de bande-son d’un cauchemar que de berceuse.

Le groupe ne mise toutefois pas uniquement sur la puissance. Au milieu de cette déferlante, les vocaux mélodiques viennent apporter un contraste bienvenu, permettant à la composition de respirer avant de replonger dans son déluge de riffs et de rythmiques massives. Une utilisation des dynamiques qui rappelle l’une des grandes forces de WAGE WAR, capable de passer de la brutalité aux mélodies sans perdre en efficacité.

« Sweet Dreams est une chanson qui parle du fait d’être trompé par le monde qui nous entoure, de cette sensation de sécurité qui vient d’une ignorance béate », explique le groupe. « Musicalement, elle puise son inspiration dans tout notre travail précédent au cours des dix dernières années. »

Le morceau apparaît ainsi comme une synthèse entre le passé et le présent de WAGE WAR. Une manière de reprendre certains éléments qui ont construit l’identité du groupe tout en les faisant évoluer vers quelque chose de nouveau et particulièrement explosif.

Mais WAGE WAR ne compte évidemment pas se limiter aux sorties studio. Le groupe retrouvera les scènes européennes en janvier 2027 pour une tournée en tête d’affiche avec INVENT ANIMATE et WIND WALKERS en première partie. Une tournée qui passera notamment par la France avec une date au Trabendo, à Paris, le 22 janvier 2027.

Les dates européennes annoncées sont les suivantes :

22 janvier 2027, Trabendo, Paris, France

23 janvier 2027, Trix, Anvers, Belgique

24 janvier 2027, Melkweg, Amsterdam, Pays-Bas

26 janvier 2027, Markthalle, Hambourg, Allemagne

28 janvier 2027, Carlswerk Victoria, Cologne, Allemagne

29 janvier 2027, Technikum, Garching bei München, Allemagne

30 janvier 2027, Columbia Theater, Berlin, Allemagne

Avec « Sweet Dreams », WAGE WAR confirme donc la direction plus agressive amorcée ces derniers mois, tout en démontrant que le groupe n’a pas abandonné les contrastes mélodiques qui ont contribué à son succès. Une nouvelle étape avant de retrouver le public européen en 2027.

WAGE WAR en concert à Paris : 22 janvier 2027, Trabendo, avec INVENT ANIMATE et WIND WALKERS.