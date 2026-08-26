SVBMARINER dévoile « Theories » et annonce un concert à Paris avant la sortie de Another Rotation

Le post-metal français s’apprête à accueillir un nouvel album avec le retour de SVBMARINER. Formé à Paris en 2018, le groupe dévoile aujourd’hui « Theories », un second extrait de son prochain album Another Rotation, attendu le 18 septembre chez Klonosphere/Season of Mist. Une sortie qui s’accompagnera également d’un concert parisien quelques jours plus tôt, le 16 septembre au Cirque Electrique.

Depuis sa formation, SVBMARINER développe une approche du post-metal qui joue autant sur la puissance que sur les atmosphères et les textures. Le groupe revendique des influences allant de la densité de Cult of Luna et la profondeur d’Isis à l’importance accordée aux ambiances par Mono ou Bruit, sans oublier une dimension progressive héritée de formations comme Mastodon et Dvne.

Avec « Theories », SVBMARINER dévoile un morceau particulièrement représentatif de l’univers développé sur Another Rotation. Longue pièce qui introduit l’album, le titre évolue progressivement entre tension, espaces atmosphériques et sonorités plus froides, avant de déboucher sur une conclusion cathartique.

Le groupe décrit lui-même « Theories » comme une plongée introspective autour de la sincérité et de la pertinence de nos croyances. Le morceau questionne ces convictions qui peuvent apporter un sentiment de sécurité tout en devenant, paradoxalement, des prisons empêchant toute remise en question personnelle.

Musicalement, cette réflexion se traduit par une construction lente et progressive. Deux motifs rythmiques s’entrecroisent et évoluent dans une atmosphère décrite comme « aride » et en clair-obscur, jusqu’à l’apparition d’une lumière plus fragile mais porteuse d’espoir. Les deux motifs finissent alors par coexister dans une catharsis finale.

Le groupe explique que cette composition pose les fondations de ce que sera Another Rotation, avec un post-metal teinté de sonorités space-rock et coldwave. Une orientation qui laisse entrevoir un album particulièrement axé sur les contrastes, entre lourdeur, contemplation et montée en puissance.

« Theories » bénéficie par ailleurs d’un clip réalisé par Florian Nermont. La production de Another Rotation a été confiée à Étienne Sarthou, qui s’est chargé de l’enregistrement et du mixage, tandis que le mastering a été réalisé par Magnus Lindberg, figure bien connue de la scène post-metal et membre de Cult of Luna.

Avant même la sortie de l’album, SVBMARINER donnera rendez-vous au public parisien le 16 septembre au Cirque Electrique. Le groupe partagera l’affiche avec Maudits, formation évoluant entre post-rock et post-metal, ainsi qu’avec WUW, dont l’univers se situe à la croisée du post-metal et du doom. Une affiche particulièrement cohérente pour découvrir l’univers de SVBMARINER quelques jours seulement avant la sortie de Another Rotation.

Another Rotation sortira officiellement le 18 septembre 2026 chez Klonosphere/Season of Mist.