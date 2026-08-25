Walls Of Jericho dévoilent « Agency », deuxième single de leur nouvel album « System Error: Humanity »

Les légendes du Hardcore WALLS OF JERICHO sont de retour. Après avoir marqué leur retour avec « The Ascent », le groupe américain dévoile aujourd’hui « Agency », un deuxième extrait de son nouvel album, « System Error: Humanity », attendu le 13 novembre 2026 chez Napalm Records.

Avec « Agency », WALLS OF JERICHO ne prennent pas le temps de s’installer. Le morceau démarre pied au plancher dans un Thrash explosif, porté par une avalanche de riffs avant de basculer brutalement vers un breakdown massif. Un titre taillé pour le live, qui retrouve toute la brutalité caractéristique du groupe tout en laissant une place importante à son discours.

Au centre de cette déferlante, Candace Buckingham livre une nouvelle performance vocale particulièrement agressive. La chanteuse accompagne la violence musicale d’un message consacré à la liberté et à l’autodétermination.

« Agency est une chanson sur la liberté. Celle qui vit en vous, celle que personne ne peut vous enlever, et celle pour laquelle vous devez vous battre chaque jour », explique Candace Buckingham.

Ce nouveau single permet également d’entrevoir un peu plus précisément la direction prise par « System Error: Humanity ». Le groupe annonce un album particulièrement dense, construit autour d’une alternance entre Hardcore, Metal et Thrash, avec une succession de riffs dévastateurs, de breakdowns massifs et de passages plus groovy.

Le disque s’ouvrira sur « True Til’ Death », avant d’enchaîner notamment avec « The Flame », « The Ascent », « Untouchable » et « Agency ». WALLS OF JERICHO ont également convié plusieurs invités de poids. Randy Blythe de LAMB OF GOD apparaîtra sur « Broken Mouths Can’t Speak », tandis que Guy Kozowyk de THE RED CHORD participera à « Humanity ». « A Brighter Fire » réunira quant à lui Patsy Puopolo et Matthew Ruby.

Sur le plan thématique, « System Error: Humanity » s’inscrit dans une approche particulièrement combative. Des titres comme « Agency », « Borrowed Ground » ou « Last Judgement » abordent la reconquête de sa liberté, l’autodétermination et la défense des droits humains. Le groupe entend ainsi utiliser la violence de sa musique pour porter un message résolument tourné vers la résistance et l’espoir.

Pour donner vie à cette nouvelle collection de morceaux, WALLS OF JERICHO ont fait appel à Kurt Ballou. Le guitariste de CONVERGE, également réputé pour son travail de production avec des groupes comme NAILS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, CODE ORANGE ou EVERY TIME I DIE, a notamment cherché à préserver l’énergie brute du groupe tout en offrant à l’album une production particulièrement précise.

Avec « System Error: Humanity », WALLS OF JERICHO semblent donc vouloir renouer avec ce qui a fait leur réputation tout en regardant droit devant. Un disque qui promet de combiner l’urgence du Hardcore, la puissance du Metal et l’efficacité du Thrash, avec suffisamment de breakdowns pour faire des dégâts dans les salles de concert.

« System Error: Humanity » sortira le 13 novembre 2026 chez Napalm Records.

Tracklist :

True Til’ Death Beginning The Flame The Ascent Broken Mouths Can’t Speak (feat. Randy Blythe) Untouchable Rise Agency Unchained The End Before Humanity (feat. Guy Kozowyk) Borrowed Ground Last Judgement A Brighter Fire (feat. Patsy Puopolo & Matthew Ruby) The Reckoning