Walls Of Jericho dévoilent « Agency », deuxième single de leur nouvel album « System Error: Humanity »

Walls Of Jericho dévoilent « Agency », deuxième single de leur nouvel album « System Error: Humanity »

Les légendes du Hardcore WALLS OF JERICHO sont de retour. Après avoir marqué leur retour avec « The Ascent », le groupe américain dévoile aujourd’hui « Agency », un deuxième extrait de son nouvel album, « System Error: Humanity », attendu le 13 novembre 2026 chez Napalm Records.

Avec « Agency », WALLS OF JERICHO ne prennent pas le temps de s’installer. Le morceau démarre pied au plancher dans un Thrash explosif, porté par une avalanche de riffs avant de basculer brutalement vers un breakdown massif. Un titre taillé pour le live, qui retrouve toute la brutalité caractéristique du groupe tout en laissant une place importante à son discours.

Au centre de cette déferlante, Candace Buckingham livre une nouvelle performance vocale particulièrement agressive. La chanteuse accompagne la violence musicale d’un message consacré à la liberté et à l’autodétermination.

« Agency est une chanson sur la liberté. Celle qui vit en vous, celle que personne ne peut vous enlever, et celle pour laquelle vous devez vous battre chaque jour », explique Candace Buckingham.

Ce nouveau single permet également d’entrevoir un peu plus précisément la direction prise par « System Error: Humanity ». Le groupe annonce un album particulièrement dense, construit autour d’une alternance entre Hardcore, Metal et Thrash, avec une succession de riffs dévastateurs, de breakdowns massifs et de passages plus groovy.

Le disque s’ouvrira sur « True Til’ Death », avant d’enchaîner notamment avec « The Flame », « The Ascent », « Untouchable » et « Agency ». WALLS OF JERICHO ont également convié plusieurs invités de poids. Randy Blythe de LAMB OF GOD apparaîtra sur « Broken Mouths Can’t Speak », tandis que Guy Kozowyk de THE RED CHORD participera à « Humanity ». « A Brighter Fire » réunira quant à lui Patsy Puopolo et Matthew Ruby.

Sur le plan thématique, « System Error: Humanity » s’inscrit dans une approche particulièrement combative. Des titres comme « Agency », « Borrowed Ground » ou « Last Judgement » abordent la reconquête de sa liberté, l’autodétermination et la défense des droits humains. Le groupe entend ainsi utiliser la violence de sa musique pour porter un message résolument tourné vers la résistance et l’espoir.

Pour donner vie à cette nouvelle collection de morceaux, WALLS OF JERICHO ont fait appel à Kurt Ballou. Le guitariste de CONVERGE, également réputé pour son travail de production avec des groupes comme NAILS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, CODE ORANGE ou EVERY TIME I DIE, a notamment cherché à préserver l’énergie brute du groupe tout en offrant à l’album une production particulièrement précise.

Avec « System Error: Humanity », WALLS OF JERICHO semblent donc vouloir renouer avec ce qui a fait leur réputation tout en regardant droit devant. Un disque qui promet de combiner l’urgence du Hardcore, la puissance du Metal et l’efficacité du Thrash, avec suffisamment de breakdowns pour faire des dégâts dans les salles de concert.

« System Error: Humanity » sortira le 13 novembre 2026 chez Napalm Records.

Tracklist :

  1. True Til’ Death
  2. Beginning
  3. The Flame
  4. The Ascent
  5. Broken Mouths Can’t Speak (feat. Randy Blythe)
  6. Untouchable
  7. Rise
  8. Agency
  9. Unchained
  10. The End Before
  11. Humanity (feat. Guy Kozowyk)
  12. Borrowed Ground
  13. Last Judgement
  14. A Brighter Fire (feat. Patsy Puopolo & Matthew Ruby)
  15. The Reckoning

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

Autres infos

Top Metal SNEP : Marilyn Manson en tête du classement français devant Electric Callboy

Top Metal SNEP : Marilyn Manson en tête du classement français devant Electric Callboy

Ghost dévoile la tracklist du soundtrack de « 2 Big To Rig », disponible dès le 27 août

Ghost dévoile la tracklist du soundtrack de « 2 Big To Rig », disponible dès le 27 août

Body Count prépare « Death Wish », le nouvel album d’Ice-T et Ernie C

Body Count prépare « Death Wish », le nouvel album d’Ice-T et Ernie C

Till Lindemann dévoile « Übers Meer » en live avant la sortie de « Live In Kraków »

Till Lindemann dévoile « Übers Meer » en live avant la sortie de « Live In Kraków »

Hollywood Vampires sort son nouvel album live « At Montreux Jazz Festival » avant son concert à Paris

Hollywood Vampires sort son nouvel album live « At Montreux Jazz Festival » avant son concert à Paris

GHOST dévoile un extrait de « 2 BIG TO RIG », son film-concert en IMAX

GHOST dévoile un extrait de « 2 BIG TO RIG », son film-concert en IMAX

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.