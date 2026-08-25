Top Metal SNEP : Marilyn Manson en tête du classement français devant Electric Callboy

Le Metal continue de bien se porter dans les classements français. Selon le Top Rock & Metal établi par la SCPP en collaboration avec le SNEP et OCC, plusieurs formations Metal occupent une place de choix dans le classement des albums sur la période du 14 au 21 août 2026. Et cette semaine, c’est Marilyn Manson qui décroche la première place avec « One Assassination Under God – Chapter 2« .

Le classement Rock & Metal du SNEP mélange volontairement plusieurs sensibilités musicales, du rock alternatif au Metal en passant par le hard rock, le punk ou encore la pop-rock. En ne conservant que les artistes pouvant clairement être rattachés à la scène Metal, on retrouve cette semaine une sélection de 24 albums dans le Top 100.

Marilyn Manson s’empare donc de la première place avec « One Assassination Under God – Chapter 2 », devant notamment Tame Impala et The Rolling Stones. Le nouvel album du chanteur américain réalise ainsi la meilleure performance Metal de la semaine et devance largement les autres représentants du genre. Son précédent album, « One Assassination Under God – Chapter 1 », se classe également 44e.

La deuxième meilleure performance Metal revient à Electric Callboy. « Tanzneid » pointe à la 9e place du classement général, malgré un recul de six positions par rapport à la semaine précédente. Le groupe allemand reste néanmoins solidement installé dans le Top 10 Rock & Metal.

Linkin Park conserve quant à lui une excellente position avec « From Zero« , classé 5e. Le groupe américain place également « Papercuts – Singles Collection 2000-2023 » à la 7e place. Si la formation évolue aujourd’hui dans une zone située entre rock alternatif, nu metal et metal, son histoire et son influence sur la scène Metal justifient ici sa présence dans notre sélection.

Evanescence occupe la 12e position avec « Sanctuary« , tandis que Falling In Reverse se maintient à la 18e place avec « Popular Monster« . Ultra Vomit réalise de son côté une belle performance avec « Ultra Vomit et le Pouvoir de la Puissance« , qui remonte à la 22e place.

Motionless In White est 24e avec « Decades« , tandis que Bring Me The Horizon apparaît deux fois dans le Top 40. « Post Human: Nex Gen » est 32e et « Count Your Blessings | Repented » se classe 36e.

Plus bas dans le classement, Sleep Token occupe la 42e position avec « Even In Arcadia« . Le groupe recule de trois places par rapport à la semaine précédente, mais reste confortablement installé dans le Top 50. Landmvrks est quant à lui 45e avec « The Darkest Place I’ve Ever Been« , en progression de trois places.

La fin du Top 70 est particulièrement intéressante avec plusieurs représentants du Metal international. Mötley Crüe se classe 51e avec « From The Beginning », Deftones 53e avec « Private Music » et Xandria 55e avec « Eclipse ». Judas Priest occupe la 58e place avec « The Best Of Judas Priest ».

Ghost reste également très présent dans le classement. « Skeletá » est 65e, tandis que « Rite Here Rite Now », la bande originale du précédent film du groupe, se trouve encore à la 81e place. Ghost est donc le seul artiste Metal à placer deux albums dans cette partie du classement, même si ses deux productions sont en recul par rapport à leurs positions précédentes.

Powerwolf réalise en revanche une progression intéressante. « Wildlive (Live At Olympiahall) » gagne sept places et atteint la 67e position. Le groupe allemand signe ainsi l’une des plus fortes progressions parmi les formations Metal présentes dans le classement.

The HU, avec « Hun« , pointe à la 64e place, tandis que Lorna Shore fait son entrée dans le Top 100 avec « I Feel The Everblack Festering Within Me« , classé directement 93e. Cette dernière performance est d’autant plus intéressante que l’album vient tout juste d’intégrer le classement.

Enfin, la toute fin du classement accueille trois autres poids lourds du Metal. Babymetal se classe 97e avec « Metal Forth », Megadeth 98e avec son album éponyme « Megadeth », tandis que Moonspell ferme notre sélection à la 99e place avec « Far From God ».

Au-delà de la première place de Marilyn Manson, plusieurs enseignements ressortent de ce classement. Le Metal reste particulièrement bien représenté dans le haut du Top 100, avec neuf albums qui occupent une place dans les 50 premiers. Les artistes français ne sont toutefois représentés que par Ultra Vomit et Landmvrks dans cette sélection, ce qui montre une nouvelle fois le poids des productions internationales dans le marché Metal français.

Il faudra également surveiller les prochaines semaines. L’arrivée de nouveaux albums, notamment dans les scènes Metal extrême et moderne, pourrait rapidement modifier la hiérarchie. L’entrée directe de Lorna Shore à la 93e place constitue déjà un premier indicateur intéressant.

Le classement officiel est établi par la SCPP en collaboration avec OCC et le SNEP.

Source : SNEP / SCPP / OCC, Top Rock & Metal, semaine du 14 au 21 août 2026.

A consulter à cette adresse: https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-la-semaine/top-albums/?categorie=Top%20Rock%20%26%20Metal