Hatebreed annonce Fatal Paradox, son nouvel album hardcore attendu en novembre

Après près de trois décennies à imposer leur vision du metallic hardcore, Hatebreed sont de retour avec un nouvel album studio. Intitulé Fatal Paradox, ce neuvième album sortira le 6 novembre 2026 via BLKIIBLK, nouveau label du groupe. Pour accompagner cette annonce, les légendes du hardcore dévoilent également le titre éponyme, un nouveau morceau de moins de trois minutes qui condense une nouvelle fois toute la puissance de leur approche.

Groove massif, riffs acérés et breakdown dévastateur, « Fatal Paradox » ne cherche clairement pas à réinventer la formule Hatebreed. Le groupe continue au contraire de s’appuyer sur ce qu’il maîtrise depuis ses débuts, avec cette capacité à transformer quelques minutes de musique en véritable détonation destinée aux pit les plus brutaux.

Le morceau est accompagné d’un visualizer disponible dès maintenant, permettant de découvrir un nouvel aperçu de ce qui attend les fans sur le prochain album.

Fatal Paradox s’inscrit dans la continuité d’une carrière qui a largement contribué à définir les contours du hardcore métallique moderne. Depuis Under The Knife en 1996 et Satisfaction Is The Death Of Desire en 1997, Hatebreed n’a cessé de défendre une musique basée sur l’intensité, la persévérance et une forme de rage profondément ancrée dans le hardcore.

Perseverance en 2002, The Rise of Brutality en 2003 puis Supremacy en 2006 ont confirmé leur statut, avant que des albums plus récents comme The Concrete Confessional en 2016 et Weight of the False Self en 2020 ne prolongent cette trajectoire. Ce dernier avait notamment été salué pour son retour aux racines hardcore du groupe et décrit comme l’un de ses albums les plus agressifs.

Pour Fatal Paradox, Hatebreed retrouve également Zeuss, collaborateur historique du groupe et producteur notamment associé à Rob Zombie, Accept ou Shadows Fall. Le premier extrait « Kill Count Increase » témoigne déjà de cette orientation, avec ses accélérations, ses riffs massifs et le chant particulièrement agressif de Jamey Jasta.

Le nouvel album semble ainsi vouloir fonctionner comme une synthèse de tout ce qui fait l’identité du groupe. Les breakdowns et les d-beats côtoient des passages plus proches du thrash, tandis que l’énergie hardcore reste omniprésente. « Kill Count Increase » et « Total Invincible » misent notamment sur des accélérations ravageuses, tandis que « The Carrion Choir » et « Truth Is A Lion » revendiquent une approche plus directement hardcore.

Fatal Paradox comprendra 11 titres, avec notamment « Sacrifice Season », qui accueillera John Tardy d’Obituary en invité.

Fatal Paradox – Tracklisting :

« Kill Count Increase » « The Carrion Choir » « Decisions Become Destinies » « Total Invincible » « Fatal Paradox » « Still A Threat » « Sacrifice Season » feat. John Tardy « Truth Is A Lion » « Make The Demons Obey » « None Left To Save » « Poison Planet »

Avec ce nouvel album, Hatebreed poursuit donc une histoire commencée dans les salles et les scènes underground du Connecticut avant de devenir l’un des groupes les plus importants de la scène hardcore et metal internationale. Le groupe revendique aujourd’hui plus de 1,5 million d’albums vendus en Amérique du Nord et continue de s’imposer comme une valeur sûre sur scène.

Le groupe sera d’ailleurs particulièrement actif dans les prochaines semaines avec une série de concerts en Amérique du Nord, dont plusieurs dates en festivals et des apparitions aux côtés de Slayer et Turnstile.

Parmi les rendez-vous annoncés figurent notamment le 4 septembre à Shakopee avec Slayer, le 19 septembre à Pinellas Park avec Turnstile et le 10 octobre à Birmingham dans le cadre du Furnace Fest.

Après avoir été étudié, imité et décliné par plusieurs générations de groupes, Hatebreed semble donc bien décidé à rappeler qu’une formule peut rester terriblement efficace lorsqu’elle est exécutée avec conviction. Fatal Paradox arrivera le 6 novembre 2026, et le groupe promet manifestement de rester fidèle à cette philosophie jusqu’au bout.