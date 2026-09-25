FAR AWAY dévoile « Extinction Path », premier chapitre de son triptyque « Afterlife Of The Wild »

FAR AWAY dévoile Extinction Path, premier extrait de son nouvel EP Afterlife Of The Wild – Absence, attendu le 12 octobre 2026. Ce nouveau projet constitue le premier volet d’un triptyque imaginé par la formation normande autour d’un récit dystopique consacré à l’effondrement du vivant.

Disponible depuis le 21 septembre, Extinction Path donne le ton de ce premier chapitre avec une approche Post-Metal lourde et sans concession. Le morceau s’intéresse à la manière dont la destruction du vivant peut être masquée derrière un vocabulaire technocratique et des formules destinées à rendre acceptable une réalité beaucoup plus brutale. Compensation écologique, gestion de crise, transition… autant de termes qui deviennent, dans l’univers développé par FAR AWAY, les éléments de langage d’un système qui poursuit ses objectifs économiques alors que les écosystèmes s’effondrent.

Le groupe résume lui-même l’atmosphère du titre avec une formule particulièrement évocatrice: « No blood, no blade, no sign of harm. Just quiet streets, a world kept calm. » Ici, pas besoin de montrer une catastrophe spectaculaire. Le monde présenté par FAR AWAY est au contraire calme, propre et artificiellement sécurisé. Un calme qui dissimule une réalité autrement plus inquiétante: la disparition progressive de tout ce qui constituait autrefois le monde sauvage.

Cette idée se retrouve au coeur du concept d’Afterlife Of The Wild. Avant même de composer la musique, FAR AWAY a construit l’histoire qui devait servir de fil conducteur au projet. Le groupe imagine un futur dans lequel l’humain serait devenu la dernière espèce vivante sur Terre. Les parcs naturels ont perdu leur raison d’être, vidés de leur faune et de leur flore, tandis que les paysages deviennent des décors artificiels dans un monde où la nature n’est plus qu’un souvenir.

Le projet sera raconté en trois chapitres, chacun correspondant à un EP et à une identité sonore différente. Avec Afterlife Of The Wild – Absence, FAR AWAY ouvre donc ce récit dans un univers proche du nôtre, mais déjà profondément transformé. Le premier chapitre s’intéresse à ce monde silencieux dans lequel la vie sauvage a pratiquement disparu, jusqu’à ce qu’un cri au loin vienne rappeler qu’une autre réalité pourrait encore exister.

Le clip de Extinction Path prolonge cette démarche avec des images issues notamment d’un documentaire consacré à l’évolution des villes face au changement climatique. Une approche qui s’inscrit dans la volonté du groupe de construire un univers immersif autour de sa musique plutôt que de présenter les différents titres comme des morceaux indépendants.

Musicalement, ce premier chapitre repose sur un Post-Metal décrit comme brut, âpre et minéral. Extinction Path devient ainsi la première porte d’entrée vers un projet qui entend mêler musique et narration pour développer progressivement les différentes étapes de son récit. Chaque morceau doit participer à cette histoire globale et accompagner l’évolution de cet univers dystopique au fil des trois EPs.

Afterlife Of The Wild – Absence sortira le 12 octobre 2026. La distribution physique et digitale sera assurée par Inouïe Distribution, avec notamment une édition CD digipack et des formats collector en quantité limitée. Deux release parties sont également annoncées en octobre, à Caen le 16 octobre au Portobello puis à Paris le 23 octobre à la Péniche Antipode.

Avec Extinction Path, FAR AWAY pose donc les premières bases d’un projet conçu sur trois chapitres et construit autour d’une question aussi simple qu’inquiétante: que devient le monde lorsque le vivant a disparu ? Le groupe donne rendez-vous au 12 octobre pour découvrir le premier volet de cette histoire avec Afterlife Of The Wild – Absence.