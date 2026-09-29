TROPIC GOLD dévoile son nouveau single « Sodium »

Le trio britannique Tropic Gold poursuit son ascension avec « sodium », un nouveau single qui confirme la volonté du groupe de brouiller les frontières entre metalcore, électronique et alternative rock. Le morceau fait suite à « WITCH HOUSE », sorti en juin avec la participation de Harpy, et constitue la deuxième sortie du groupe depuis sa signature avec le label BLKIIBLK.

Avec « sodium », Tropic Gold s’intéresse à l’attraction entre deux éléments qui semblent pourtant voués à se détruire. Une relation entre deux personnes, ou entre un individu et quelque chose dont il ne parvient pas à se détacher. Le groupe explique que le sodium lui-même évoque les larmes et la transpiration, tout ce que l’on peut ressentir et même goûter dans les situations d’épuisement ou de souffrance.

La phrase « Will you take that freak in me? » (« Est-ce que tu accepteras ce qu’il y a de plus étrange en moi ? ») constitue ainsi le cœur vulnérable du morceau. Elle traduit cette volonté de savoir si les parts les moins filtrées de soi peuvent être acceptées par l’autre. « sodium » raconte finalement cette sensation de savoir que l’on est en train de tomber tout en désirant suffisamment cette chute pour s’y abandonner.

Musicalement, Tropic Gold continue de construire une identité difficile à enfermer dans une seule catégorie. Le groupe puise aussi bien dans le metalcore que dans les sonorités industrielles, les productions électroniques et la culture alternative contemporaine. Autoproduit et largement maître de sa direction artistique, le trio originaire du sud-est de l’Angleterre s’appuie sur de gros refrains et des textures électroniques abrasives, avec une approche volontairement instable qui donne à ses morceaux une tension permanente.

Cette identité a déjà attiré l’attention de plusieurs médias britanniques, notamment BBC Radio 1, Kerrang! et Rock Sound. Tropic Gold a également partagé la scène avec Wargasm, Resolve, Windwaker et Normandie, contribuant à installer progressivement sa réputation sur scène.

Le groupe avait déjà marqué les esprits avec son EP « SICK TO DEATH OF EVERYTHING », paru l’année dernière. Les nouveaux morceaux semblent toutefois pousser plus loin le contraste entre puissance, électronique et mélodies accrocheuses, avec une approche décrite comme plus lourde et plus directe.

Après des passages remarqués au Download Festival et une prestation en tête d’affiche sur une scène du 2000trees Festival cet été, Tropic Gold dispose désormais d’une nouvelle occasion de défendre cette évolution sur scène. Le groupe lancera en effet sa tournée britannique en tête d’affiche le 15 octobre prochain.

Avec « sodium », Tropic Gold poursuit donc une trajectoire qui les éloigne progressivement du simple statut de découverte prometteuse. Entre metalcore, électronique industrielle et alternative moderne, le trio continue de développer un univers où les mélodies accrocheuses côtoient une certaine forme de chaos sonore.