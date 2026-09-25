Les 40 ans d' »Orgasmatron » de Motörhead avec une édition anniversaire remasterisée et remixée

Quarante ans après sa sortie originale, « Orgasmatron » de Motörhead s’offre une nouvelle édition anniversaire. Prévue le 6 novembre 2026, cette version spéciale du classique paru en 1986 proposera notamment un nouveau remix réalisé par Cameron Webb, collaborateur de longue date du groupe, aux côtés de l’enregistrement original remasterisé de Bill Laswell.

Sorti en 1986, « Orgasmatron » réunissait alors Lemmy Kilmister, Phil Campbell, Würzel et Pete Gill. Le disque représentait une nouvelle étape pour Motörhead, avec une approche plus lourde tout en conservant la vitesse, l’agressivité et l’énergie brute qui caractérisaient le groupe depuis ses débuts. Entre Hard Rock, Heavy Metal et Punk, l’album allait donner naissance à plusieurs titres devenus incontournables dans le répertoire du groupe, parmi lesquels « Orgasmatron », « Deaf Forever » et « Built For Speed ».

La production originale de Bill Laswell avait toutefois suscité des discussions au sein du groupe et parmi les fans. Pour cette nouvelle édition, les enregistrements studio originaux ont été remasterisés à partir des bandes originales, tandis que Cameron Webb a réalisé un nouveau remix et remastering à partir des pistes séparées d’origine. L’objectif n’est pas de remplacer le travail réalisé en 1986, mais de proposer une nouvelle manière d’entendre cet enregistrement.

Cette nouvelle approche part notamment d’un constat exprimé à l’époque par Lemmy et Phil Campbell, qui estimaient qu’une partie de la puissance, du tranchant et de l’énergie du groupe avait été perdue dans le rendu final de Laswell. L’équipe de Motörhead explique ainsi avoir envisagé l’idée d’un remix de l’album par Cameron Webb, producteur ayant travaillé sur plusieurs albums studio du groupe et bénéficiant de la confiance de Lemmy, Phil Campbell et Mikkey Dee.

Pour Cameron Webb, ce projet possède également une dimension très personnelle. Le producteur raconte avoir découvert « Orgasmatron » à l’âge de 14 ans grâce à son frère. Le disque, avec « Rock ‘N’ Roll », fait partie de ses albums de référence de Motörhead. Quarante ans plus tard, se retrouver chargé de revisiter cet enregistrement représente donc une opportunité particulière pour celui qui a ensuite collaboré avec le groupe pendant de nombreuses années.

Cameron Webb a cependant souhaité conserver le caractère brut et sauvage de l’enregistrement original. En travaillant à partir des bandes 24 pistes, il dit avoir découvert de nombreux détails dans le travail de Bill Laswell et de l’ingénieur du son Jason Corsaro, notamment dans le traitement de la batterie. Plutôt que de transformer « Orgasmatron » pour lui donner une production correspondant aux standards du Heavy Metal moderne, son approche a consisté à préserver le caractère de l’album tout en permettant à certains éléments de ressortir davantage.

Le remix a également été pensé en gardant à l’esprit ce que Lemmy et Phil Campbell auraient pu souhaiter entendre. Cameron Webb explique avoir cherché à faire ressortir certains éléments, notamment la basse et les guitares, sans dénaturer le travail existant. Une approche qui résume finalement l’ambition de cette édition : révéler davantage ce que contenait déjà l’enregistrement plutôt que tenter de le remplacer.

L’édition du 40e anniversaire sera proposée dans plusieurs formats. Le coffret deluxe 3LP réunira le master du 40e anniversaire, le nouveau remix de Cameron Webb ainsi qu’une sélection de répétitions studio, de prises inédites enregistrées en 1985 et l’intégralité de la session du « BBC Radio 1 Friday Rock Show » enregistrée en 1986. Une édition double CD reprendra également ces différents contenus.

Les amateurs de vinyle pourront également retrouver l’album dans une édition 1LP en vinyle violet transparent, contenant l’album studio original. Cette déclinaison vient compléter les différents formats de cette réédition anniversaire.

Le contenu supplémentaire permettra notamment de revenir aux sessions de travail entourant la création de l’album. Le coffret 3LP proposera ainsi des répétitions de « Orgasmatron », « On The Road », « Doctor Rock » et « Ridin’ With The Driver », mais aussi des prises inédites de « Nothing Up My Sleeve » et « Mean Machine », une version alternative de « Claw » ainsi que plusieurs titres issus du « BBC Radio 1 Friday Rock Show ».

Le nouveau remix de Cameron Webb comprend quant à lui les neuf titres de l’album : « Deaf Forever », « Nothing Up My Sleeve », « Ain’t My Crime », « Claw », « Mean Machine », « Built For Speed », « Ridin’ With The Driver », « Doctor Rock » et « Orgasmatron ».

La partie consacrée aux archives BBC permet également de retrouver Motörhead dans le cadre du « Friday Rock Show » de 1986, avec « Killed By Death », « Orgasmatron », « Doctor Rock », « Deaf Forever » et une version spoken word d' »Orgasmatron ».

Avec cette édition du 40e anniversaire, « Orgasmatron » revient donc sous plusieurs formes : l’enregistrement original remasterisé, une nouvelle lecture signée Cameron Webb et des archives permettant de replonger dans la période entourant sa création. Une manière de célébrer quatre décennies d’un album qui occupe une place particulière dans la discographie de Motörhead, tout en permettant de redécouvrir ses neuf titres à travers un nouveau mix.

L’édition anniversaire d' »Orgasmatron » sera disponible le 6 novembre 2026.

Motörhead – « Orgasmatron – 40th Anniversary Edition »

3LP Deluxe

LP1 – Master du 40e anniversaire

Face A

Deaf Forever Nothing Up My Sleeve Ain’t My Crime Claw Mean Machine

Face B

Built For Speed Ridin’ With The Driver Doctor Rock Orgasmatron

LP2 – Remix du 40e anniversaire par Cameron Webb

Face A

Deaf Forever Nothing Up My Sleeve Ain’t My Crime Claw Mean Machine

Face B

Built For Speed Ridin’ With The Driver Doctor Rock Orgasmatron

LP3 – Répétitions, inédits et sessions

Face A

Orgasmatron & On The Road – Répétition en studio, 1985 Nothing Up My Sleeve – Prise inédite en studio, 1985 Doctor Rock & Ridin’ With The Driver – Répétition en studio, 1985

Face B

4. Claw – Version alternative

5. Mean Machine – Prise inédite en studio, 1985

6. Killed By Death – BBC Radio 1 Friday Rock Show

7. Orgasmatron – BBC Radio 1 Friday Rock Show

8. Doctor Rock – BBC Radio 1 Friday Rock Show

9. Deaf Forever – BBC Radio 1 Friday Rock Show

10. Orgasmatron (Spoken Word) – BBC Radio 1 Friday Rock Show

2CD

Le premier CD reprend le master du 40e anniversaire ainsi que les répétitions, prises inédites et versions alternatives de 1985/1986. Le second rassemble le remix 2026 de Cameron Webb et la session du BBC Radio 1 Friday Rock Show de 1986.