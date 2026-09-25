Commoner annonce son premier album « Former Self » avec les singles « Cemetery Dogs » et « Sirens A Block Away »

Le groupe emo/alternative Commoner annonce la sortie de son premier album, « Former Self », prévue le 13 novembre 2026 via Pure Noise Records. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile également un double single composé de « Cemetery Dogs » et « Sirens A Block Away », deux titres qui offrent un premier aperçu de l’univers musical et émotionnel de ce premier album.

Avec « Former Self », Commoner s’intéresse à la manière dont le temps transforme les individus, aux souvenirs qui persistent et aux personnes que l’on ne reconnaît parfois plus malgré les liens qui ont pu nous unir. Un thème particulièrement présent sur « Cemetery Dogs », choisi comme titre central pour présenter l’album.

« Il fallait que Cemetery Dogs soit le single principal de l’album, car les thèmes liés à la perte de connexion avec la personnalité d’une personne que l’on connaissait autrefois sont très présents », explique le groupe. Le morceau évoque notamment l’impuissance ressentie face à quelqu’un qui traverse des difficultés au-delà de ce que l’on est capable de faire pour l’aider. Une dimension émotionnelle qui donne le ton de « Former Self » et des thèmes qui parcourront l’ensemble du disque.

Musicalement, « Cemetery Dogs » repose sur des rythmiques tumultueuses et une approche particulièrement vulnérable, tandis que « Sirens A Block Away » évolue dans une atmosphère plus troublante, entre tension et douceur. Ces deux titres permettent ainsi d’entrevoir les différentes facettes d’un album qui semble vouloir conjuguer intensité et introspection.

Produit par Zach Tuch, collaborateur de longue date du groupe, « Former Self » est un album tourné vers le passé, mais qui ne cherche pas pour autant à y rester enfermé. Le titre même du disque renvoie à cette notion de transformation permanente. Notre ancien soi peut être celui que nous étions il y a dix ans, mais également celui que nous étions encore hier.

Cette évolution concerne aussi directement Commoner. Le précédent titre du groupe, « Breach », sorti six mois plus tôt, est présenté comme une étape intermédiaire, une sorte de pont entre le passé et le présent. Avec « Former Self », le groupe considère désormais avoir pleinement trouvé la représentation de ce qu’il est aujourd’hui.

« Former Self » aborde notamment les souvenirs d’enfance et la relation que chacun entretient avec les différentes versions de lui-même qui se sont succédé au fil des années. Mais Commoner élargit également cette réflexion aux personnes qui nous entourent et à la manière dont elles changent elles aussi. Le disque s’intéresse ainsi autant au manque que peut provoquer la disparition d’une ancienne version de soi qu’à celui ressenti lorsque quelqu’un que l’on connaît profondément devient progressivement une autre personne.

Pour Romin Mattison, chanteur de Commoner, l’album constitue une véritable fenêtre de réflexion sur les parcours personnels de chacun des membres du groupe.

« Former Self » est une fenêtre de réflexion sur nos vies, sur ce qu’elles ont été et sur la manière dont nous avons appris à avancer. Les gens changent, les situations changent, la vie est faite de cela », explique le musicien. Il souligne également l’importance, dans l’histoire de Commoner, des groupes capables de parler de moments précis de l’existence d’une manière suffisamment universelle pour que l’auditeur puisse s’y reconnaître, plutôt que de lui imposer un message.

Cette approche donne à « Former Self » une dimension particulièrement humaine. L’album se présente comme un document consacré au passage du temps, à la conscience de vieillir et à cette constatation parfois difficile que la personne que nous sommes aujourd’hui n’est plus exactement celle que nous étions autrefois. Une réflexion qui peut également s’appliquer à ceux qui nous entourent.

Le disque semble ainsi vouloir osciller entre commémoration, constat et célébration, tout en conservant l’énergie propre à Commoner. Derrière la nostalgie et les interrogations sur le temps qui passe, le groupe conserve une approche tournée vers l’avenir, comme si regarder son ancien soi permettait surtout de mieux comprendre celui que l’on est devenu.

« Former Self » sera composé de dix titres, avec notamment « Cobalt Blue », enregistré avec Split Chain, « Passerby », « In Reserve », « Cemetery Dogs », « Sparks », « Sirens A Block Away », « Runner Up », « Former Self », « As Cold As It Gets » et « Appendix ».

Avec ce premier album, Commoner entend donc refermer un chapitre de son histoire tout en ouvrant une nouvelle étape. Un paradoxe qui correspond finalement parfaitement au titre « Former Self » : regarder ce que l’on a été pour mieux comprendre ce que l’on devient.

« Former Self » sortira le 13 novembre 2026 via Pure Noise Records. Le double single « Cemetery Dogs » et « Sirens A Block Away » est disponible dès maintenant.