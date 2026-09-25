CRYPTA dévoile « A Portrait of Decay », un nouveau chapitre pour le groupe brésilien

Le groupe brésilien de Death Metal CRYPTA ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec « A Portrait of Decay », un tout nouveau titre qui marque la première sortie du groupe depuis l’arrivée de Victoria Villarreal à la guitare. Dévoilé ce 24 septembre 2026, le morceau présente pour la première fois cette nouvelle formation et donne un aperçu de la direction musicale que CRYPTA pourrait prendre pour la suite.

Fondé en 2019 par Fernanda Lira et Luana Dametto, après leur départ de NERVOSA, CRYPTA s’est rapidement imposé comme l’un des groupes les plus en vue de la scène Death Metal extrême. Après plusieurs années consacrées à la promotion de « Shades of Sorrow », paru en août 2023, le groupe avait récemment refermé ce chapitre avec ses derniers concerts avant de retourner en studio pour préparer la suite.

« A Portrait of Decay » arrive donc comme un premier aperçu particulièrement attendu. Le titre repose sur une base de Death Metal agressive et massive, tout en laissant une place importante à une atmosphère plus sombre, mélancolique et introspective. CRYPTA y explore la dissociation comme mécanisme permettant de supporter la douleur et la souffrance, donnant au morceau une dimension qui dépasse la seule brutalité instrumentale.

Enregistré en Belgique en juin 2026, « A Portrait of Decay » a été produit, mixé et masterisé par Yarne Heylen au Project Zero Studio. La pochette a quant à elle été réalisée par l’artiste brésilien Marcos Miller. Le titre est disponible dès maintenant sur les principales plateformes de streaming et fait également l’objet d’une édition vinyle 7 pouces strictement limitée, proposée en couleur fuchsia et disponible en exclusivité via la boutique de Napalm Records.

Le nouveau morceau est porté par l’association entre une instrumentation particulièrement agressive et des passages plus atmosphériques, tandis que le chant de Fernanda Lira conserve cette puissance devenue l’une des signatures de CRYPTA. À la guitare, Tainá Bergamaschi et Victoria Villarreal forment désormais le nouveau duo du groupe, aux côtés de Fernanda Lira à la basse et au chant et de Luana Dametto derrière les fûts.

Le clip officiel de « A Portrait of Decay » apporte justement une dimension visuelle différente de ce que pourrait laisser imaginer la violence du morceau. Réalisée à partir d’un scénario écrit par Luana Dametto, la vidéo joue sur le contraste entre un univers visuel presque poétique et l’intensité du Death Metal de CRYPTA.

La batteuse explique que le clip cherche à traduire visuellement l’état d’esprit évoqué par les paroles. Le début présente un environnement éthéré et presque onirique, représentant un esprit encore clair et des émotions légères. Au fil du temps et des changements de décor, cette sensation se dissipe progressivement pour laisser place à un univers plus sombre, où apparaissent des sentiments de dérive et d’égarement.

Cette opposition entre la violence sonore et une approche visuelle plus contemplative permet ainsi de renforcer le propos de « A Portrait of Decay ». Le morceau ne se contente pas de miser sur l’efficacité du Death Metal : il s’intéresse également aux mécanismes psychologiques liés à la souffrance et à la manière dont notre environnement et le temps peuvent modifier notre perception de nous-mêmes.

Avec ce nouveau single, CRYPTA ne dévoile pas encore tous les détails de son prochain chapitre, mais « A Portrait of Decay » constitue déjà un premier élément concret concernant la suite de l’aventure. Après « Shades of Sorrow », le groupe semble désormais prêt à poursuivre son évolution avec cette nouvelle formation.

Le timing de cette sortie n’est d’ailleurs pas anodin puisque CRYPTA s’apprête également à reprendre la route en Amérique du Nord. Le groupe participera au « Wrath Across North America Tour 2026 » aux côtés d’Arch Enemy, The Black Dahlia Murder, Septicflesh et Thrown Into Exile. La tournée débutera le 5 octobre à Riverside, en Californie, et traversera ensuite les Etats-Unis et le Canada jusqu’au 16 novembre, avec notamment des passages à New York, Montréal, Toronto, Chicago, Detroit, Vancouver et Seattle.

CRYPTA retrouvera également les scènes européennes en 2027 avec plusieurs dates déjà annoncées, dont une participation à l’Area 53 en Autriche du 15 au 17 juillet et au Wacken Open Air en Allemagne du 28 au 31 juillet.

En attendant d’en savoir davantage sur un éventuel nouvel album, « A Portrait of Decay » permet donc de découvrir CRYPTA dans cette nouvelle configuration et d’entrevoir la direction prise par le groupe après plusieurs années consacrées à « Shades of Sorrow ».

Le nouveau titre est disponible dès maintenant en streaming et en édition vinyle 7 pouces limitée.