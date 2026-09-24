LUNA KILLS dévoile son nouveau single « supervillain »

LUNA KILLS est de retour avec « supervillain », un nouveau single dévoilé via SharpTone Records. Le groupe finlandais poursuit ainsi la dynamique initiée avec son album « DEATHMATCH », sorti en 2025, puis avec le titre « LOWER » publié plus tôt cette année.

Avec « supervillain », LUNA KILLS s’appuie sur une image apocalyptique pour évoquer l’ego, le pouvoir et l’influence destructrice que certaines personnes peuvent exercer sur leur entourage. Le groupe transforme ainsi l’image d’un soleil entrant en phase de supernova en métaphore d’une personnalité dont l’influence et l’ego ne cessent de croître jusqu’à provoquer sa propre chute.

« Les paroles décrivent notre soleil entrant en supernova, et cela sert de métaphore pour un certain type de personnes qui étouffent les espaces qu’elles occupent », explique Lotta Ruutiainen, chanteuse de LUNA KILLS. « Alors que leur influence et leur pouvoir augmentent avec leur ego, cela les mènera à leur chute inévitable, ce qui peut avoir de terribles conséquences pour les autres autour d’eux. »

Le morceau s’inscrit dans l’univers développé par LUNA KILLS depuis ses débuts, à la croisée du Metal alternatif, du Nu Metal et de l’électronique. Le groupe finlandais, formé en 2019, associe notamment les sonorités modernes du Metal à des éléments électroniques inspirés des bandes originales de jeux vidéo.

Cette identité a déjà permis au groupe de se faire remarquer au-delà de la scène Metal finlandaise. Sa musique a notamment intégré la bande-son du jeu mobile « Beatstar », tandis que LUNA KILLS a progressivement développé sa présence sur les scènes européennes.

L’été 2026 a notamment permis au quartet de se produire dans plusieurs festivals européens majeurs, parmi lesquels Wacken Open Air, Alcatraz, Summer Breeze, Provinssi, Radar et Reload. Le groupe va désormais poursuivre son développement avec une importante tournée européenne, dont plusieurs dates seront assurées en première partie de FUTURE PALACE.

LUNA KILLS passera notamment par la France avec deux concerts prévus en novembre. Le groupe sera au Backstage at The Mill à Paris le 9 novembre, puis au Marché Gare de Lyon le 10 novembre.

La tournée se poursuivra ensuite en Italie, en Suisse, en Hongrie, en Autriche et en République tchèque avant plusieurs nouvelles dates en Allemagne. LUNA KILLS est également annoncé au Bloodstock Open Air en août 2027.

Avec « supervillain », LUNA KILLS continue donc de construire son identité autour d’un Metal moderne où les influences alternatives et électroniques accompagnent une écriture plus sombre. Après « DEATHMATCH » et « LOWER », ce nouveau titre ouvre une nouvelle étape pour le groupe finlandais, qui semble désormais vouloir profiter de son développement scénique pour franchir un nouveau cap en Europe.

LUNA KILLS est composé de :

Lotta Ruutiainen – Chant

Samuli Paasineva – Guitare

Jimi Kinnunen – Batterie

Lassi Peltonen – Basse

« supervillain » est disponible dès maintenant via SharpTone Records.