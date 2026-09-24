THRAKIAN dévoile son nouveau single « In the Grips of Illusion »

Le groupe britannique THRAKIAN poursuit la présentation de son premier album avec « In the Grips of Illusion », son nouveau single dévoilé aujourd’hui. Cette nouvelle composition constitue le deuxième extrait de « The Way », premier album du quartet post-metal/sludge, attendu le 16 octobre prochain chez Aonair Records.

Originaire de la côte bulgare avant de s’installer au Pays de Galles, THRAKIAN développe depuis trois ans un univers où la lourdeur du sludge rencontre les atmosphères immersives du post-metal. Avec « In the Grips of Illusion », le groupe poursuit cette approche en associant riffs massifs, paysages sonores pesants et réflexions inspirées de récits mythologiques.

Le morceau puise notamment son inspiration dans le mythe d’Orphée et sa descente aux Enfers. THRAKIAN s’intéresse ici à cette idée selon laquelle l’être humain pourrait modifier ce qui appartient déjà au passé ou contrôler ce qui n’est pas encore arrivé. Le groupe explique également que le titre a été composé en dernier, juste avant l’entrée en studio, et qu’il est devenu d’une certaine manière une synthèse du processus de création de « The Way ».

Prévu pour une durée d’environ 35 minutes, « The Way » s’inspire largement de l’expérience personnelle des musiciens et notamment de leur parcours d’immigrés. Le disque aborde ainsi la perte, l’endurance, la reconstruction et la recherche d’identité dans un nouvel environnement, tout en puisant dans la mythologie thrace.

L’album a été enregistré aux Longwave et Woodcroft Audio Studios de Cardiff, avec l’ingénieur Timothy Vincent, connu notamment pour son travail avec EVILE et BRUTALITY WILL PREVAIL. Le résultat devrait prolonger le mélange entre puissance sonore et dimension introspective déjà présent sur les deux premiers singles.

« The Way » sera composé de quatre titres : « Labors of Insanity », « Ancient Glory », « The Way » et « In the Grips of Illusions ». Le disque sortira le 16 octobre via Aonair Records et est d’ores et déjà disponible en précommande.

THRAKIAN est composé d’Atanas Kyurkchiev (guitare, chant), Kristiyan Peshev (guitare lead), Svetoslav Simeonov (batterie) et Matt Strangis (basse).

Avec « In the Grips of Illusion », THRAKIAN offre donc un nouvel aperçu d’un premier album qui semble vouloir placer l’expérience personnelle et les références mythologiques au même niveau que la puissance musicale, pour construire un univers particulièrement dense autour de « The Way ».

Tracklisting de « The Way » :

« Labors of Insanity »

« Ancient Glory »

« The Way »

« In the Grips of Illusions »

« The Way » sortira le 16 octobre 2026 via Aonair Records.