BULLET FOR MY VALENTINE dévoile « Social Apocalypse » et annonce son nouvel album

Après quatre ans sans nouvelle chanson, BULLET FOR MY VALENTINE est officiellement de retour. Le groupe gallois vient de dévoiler « Social Apocalypse », premier extrait de son prochain album studio, qui portera lui aussi le nom de « Social Apocalypse ». Le disque sortira le 19 mars 2027 via Spinefarm Records.

Accompagné d’un nouveau clip réalisé par Chris Wade, « Social Apocalypse » marque donc le véritable lancement de cette nouvelle ère pour BULLET FOR MY VALENTINE. Le morceau aborde un monde profondément transformé par la technologie, les médias et les réseaux sociaux, avec une vision particulièrement sombre de leurs conséquences sur les relations humaines.

Matt Tuck explique que le titre est directement inspiré de ce qu’il observe depuis plusieurs années, avec notamment une société de plus en plus divisée et des individus constamment confrontés à des informations et des opinions contradictoires. Selon le chanteur, les réseaux sociaux peuvent évidemment avoir des effets positifs, mais leur utilisation peut également alimenter la division, la haine, la peur et une forme de déconnexion entre les individus.

Musicalement, le groupe entend toutefois rester fidèle à ce qui constitue son identité. Matt Tuck assure que « Social Apocalypse » est un album qui conserve l’ADN de BULLET FOR MY VALENTINE tout en cherchant à explorer de nouvelles directions. Le disque a une nouvelle fois été produit par Carl Bown, déjà présent sur plusieurs albums du groupe.

Le nouvel album comportera dix titres et proposera également deux collaborations assez différentes. Will Ramos, chanteur de LORNA SHORE, apparaîtra sur « I Don’t Trust Tomorrow », tandis que Chrissy Costanza, chanteuse d’AGAINST THE CURRENT, participera au morceau « In The Absence Of You ».

Le groupe avait pourtant envisagé de puiser davantage dans son passé récent après avoir célébré les 20 ans de « The Poison » sur scène. Matt Tuck explique que l’idée de retrouver certains éléments de cette période avait été évoquée durant l’écriture, mais que les nouvelles compositions les ont finalement naturellement conduits dans une autre direction. L’objectif était de ne pas chercher artificiellement à reproduire une époque révolue.

« Social Apocalypse » sera ainsi le huitième album studio de BULLET FOR MY VALENTINE et succédera à l’album éponyme sorti en 2021. La longue période séparant les deux disques n’a toutefois pas poussé le groupe à accélérer son processus créatif. Matt Tuck explique que l’écriture et l’enregistrement restent un processus particulièrement exigeant, fait de doutes, de remises en question et de nombreuses évolutions avant d’aboutir à la version finale d’un album.

Le groupe a également annoncé une importante tournée européenne pour accompagner la sortie de « Social Apocalypse ». BULLET FOR MY VALENTINE sera notamment accompagné de PENDULUM et DARK DIVINE et passera par plusieurs grandes salles européennes entre janvier et février 2027.

En France, le rendez-vous est fixé au 7 février 2027 au Zénith de Paris. Une tournée qui permettra donc au groupe de présenter sur scène les nouveaux morceaux de « Social Apocalypse », tout en retrouvant un public qui attendait son retour depuis plusieurs années.

Le tracklisting de « Social Apocalypse » est le suivant :

« Social Apocalypse »

« In The Absence Of You » (feat. Chrissy Costanza de AGAINST THE CURRENT)

« I Don’t Trust Tomorrow » (feat. Will Ramos de LORNA SHORE)

« Here Without You »

« Acid Rain »

« Fragile »

« CVLT »

« Masquerade »

« Read Between The Lines »

« Enough Is Never Enough »

« Social Apocalypse » sortira le 19 mars 2027 via Spinefarm Records.