Oversize dévoile son nouveau single « Separate » et annonce son passage à Paris

Le groupe britannique Oversize ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec « Separate », son tout nouveau single sorti aujourd’hui via SharpTone Records. Un morceau qui marque également l’arrivée de Nick Nowak au chant, un changement important pour le groupe un an seulement après la sortie de son premier album, « Vital Signs ».

Issu de la scène alternative et shoegaze britannique, Oversize avait fait ses premiers pas discographiques avec « Vital Signs » en 2025. Depuis, le groupe a eu le temps de faire évoluer sa vision et son identité musicale, une évolution qui se traduit aujourd’hui par l’arrivée de son nouveau chanteur et par ce premier titre inédit.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de commencer ce nouveau chapitre, pas seulement avec un nouveau membre, mais aussi avec une nouvelle approche créative », explique le groupe. « Après la sortie de notre premier album, nous avons une bien meilleure compréhension de qui nous sommes en tant que musiciens et en tant que groupe, et nous sommes très heureux de pouvoir partager une partie de ce sur quoi nous avons travaillé. »

« Separate » occupe par ailleurs une place particulière dans cette transition. Le morceau a été écrit à peine une semaine avant l’entrée du groupe en studio pour enregistrer ses nouveaux titres. Alors que les musiciens pensaient avoir déjà déterminé les morceaux qui seraient retenus, « Separate » s’est finalement imposé de lui-même.

« C’était en fait le dernier morceau que nous avons écrit avant d’entrer en studio. Nous l’avons terminé environ une semaine avant et, même si nous pensions avoir déjà décidé quels titres nous allions enregistrer, il était évident que nous devions faire celui-ci. C’est parfois simplement comme ça que les choses se passent. »

Cette nouvelle étape pour Oversize sera rapidement mise à l’épreuve de la scène puisque le groupe prendra la route en octobre pour une tournée européenne et britannique particulièrement relevée. Le quatuor partagera notamment l’affiche avec The Devil Wears Prada, Novelists et 156/Silence.

Et la France sera bien au programme. Oversize se produira à Paris le 18 octobre 2026 sur la scène de l’Élysée Montmartre, dans le cadre de cette tournée qui passera également par Munich, Wiesbaden, Hambourg, Eindhoven, Vienne, Leipzig, Prague, Cologne et Anvers.

Une occasion de découvrir en live cette nouvelle incarnation d’Oversize et notamment Nick Nowak derrière le micro, alors que le groupe commence à dévoiler ce qui pourrait constituer la suite de « Vital Signs ». Avec « Separate », le groupe semble vouloir profiter de ce nouveau départ pour continuer à préciser son identité entre metal alternatif, rock et influences shoegaze.

Pour le public français, rendez-vous est donc pris le 18 octobre à l’Élysée Montmartre, avec The Devil Wears Prada, Novelists, 156/Silence et Oversize.