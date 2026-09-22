King Buffalo annonce son nouvel album « Doomsayer » et dévoile « The Slick and the Dead »

Après plusieurs années particulièrement calmes sur le plan discographique, King Buffalo s’apprête à faire son retour avec un nouvel album. Le trio de Rochester, dans l’État de New York, annonce la sortie de son septième album studio, « Doomsayer », prévue le 4 décembre 2026 en Amérique du Nord en autoproduction et via Stickman Records en Europe. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile également un premier extrait, « The Slick and the Dead ».

« Doomsayer » arrive quatre ans après « Regenerator », dernier volet de la trilogie d’albums enregistrée pendant la pandémie, une période qui avait profondément marqué la trajectoire du groupe. Depuis, Sean Roa, Dan Reynolds et Scott Donaldson n’ont pourtant pas cessé d’avancer. Le trio a multiplié les concerts à travers le monde tout en construisant son propre studio d’enregistrement, un projet qui allait finalement devenir un nouvel élément important de son évolution.

Une fois le studio achevé en 2025, King Buffalo a pu reprendre un processus plus spontané, basé sur les jams et l’expérimentation. Les morceaux de « Doomsayer » sont ainsi nés au fil de nombreuses sessions, sans véritable direction préétablie, les trois musiciens laissant progressivement émerger les idées qui leur semblaient les plus pertinentes.

« Doomsayer » a vu le jour au début de 2026, à partir de nombreuses heures de jam dans notre nouvel espace studio », explique Sean Roa, guitariste et chanteur de King Buffalo. « Nous n’avions pas vraiment d’objectif précis concernant ce que nous voulions faire. Nous explorions simplement des idées et voyions ce qui nous parlait le plus. Beaucoup de choses se sont produites, aussi bien pour le groupe que dans nos vies personnelles, depuis notre dernier album, et cela a fini par devenir une source d’inspiration pour beaucoup de paroles de Doomsayer. »

Cette nouvelle liberté semble également avoir influencé directement l’écriture. Selon le groupe, « Doomsayer » met davantage en avant les riffs et propose une approche plus directe que certains de ses précédents travaux, tout en conservant les éléments qui ont contribué à définir son identité, entre rock psychédélique, textures planantes et lourdeur.

La réalisation du disque en interne constitue également une étape importante pour King Buffalo. Le groupe a désormais la possibilité de contrôler lui-même l’ensemble du processus d’enregistrement et de production, une évolution qui se ressent aussi bien dans la construction des morceaux que dans leur sonorité. Cette indépendance accompagne une période où le trio semble avoir trouvé un nouvel équilibre entre expérimentation et maîtrise de son propre langage musical.

Le premier single, « The Slick and the Dead », illustre cette nouvelle direction. King Buffalo y met en avant un travail particulièrement riffé et une production qui laisse respirer les différentes composantes du trio, de la guitare et des synthétiseurs de Sean Roa à la basse de Dan Reynolds, sans oublier le jeu de batterie de Scott Donaldson.

« Doomsayer » sera composé de sept titres : « Battling The Mystagogues », « The Slick and the Dead », « Vagabond », « Hell or High Water », « Into the Foundry », « Ether on the Dark Side » et « Doomsayer ».

Le groupe défendra son nouvel album sur scène dès cet automne avec une importante tournée nord-américaine, avant de traverser l’Atlantique en mars 2027. King Buffalo passera notamment par le Petit Bain à Paris le 11 mars 2027, dans le cadre d’une tournée européenne réalisée avec Spirit Mother en invités spéciaux.

Les précommandes de « Doomsayer » ouvriront le 25 septembre 2026 via la boutique officielle de King Buffalo et Stickman Records. Avec ce nouvel album, le trio semble vouloir poursuivre son exploration tout en revenant à ce qui constitue peut-être l’essence même de son identité : des riffs massifs, une approche psychédélique et cette capacité à faire évoluer progressivement ses compositions sans perdre le fil de son propre univers.