INCITE dévoile la lyric video de « Chucked Off »

Incite revient avec un nouveau lyric video pour « Chucked Off », un titre particulièrement abrasif extrait de son album « Savage New Times », paru en 2025 chez Reigning Phoenix Music.

Avec ce morceau, le groupe mené par Richie Cavalera s’attaque à ce qu’il considère comme une tendance de plus en plus présente dans la société actuelle, celle d’une forme de mentalité de victime accompagnée d’un manque de remise en question. « Chucked Off » pointe ainsi du doigt les comportements de personnes qui refusent d’assumer leurs actes et préfèrent rejeter la responsabilité de leur situation sur les autres.

Musicalement, INCITE reste fidèle à son approche agressive, portée par des riffs massifs et un groove particulièrement incisif. Le groupe met également en avant le travail de son batteur Lennon, que Richie Cavalera considère comme l’un des éléments qui rendent le morceau particulièrement efficace.

Le chanteur explique le propos derrière « Chucked Off » :

« Chucked Off parle de l’ensemble de notre société actuelle. Tout le monde a une patience très limitée et cette mentalité de victime est vraiment pénible. Les gens attendent le meilleur, veulent que tout se passe selon leurs propres règles et, si cela n’arrive pas immédiatement, ils ne sont pas satisfaits. Les gens doivent davantage assumer leurs responsabilités et accepter la manière dont leur vie a évolué, plutôt que de rejeter la faute sur tout le monde. Le sens du morceau, associé aux riffs et à l’excellent travail de Lennon à la batterie, en fait l’un de mes titres préférés du nouvel album. Metalheads, venez nous voir le jouer chaque soir lors de notre tournée actuelle. »

Sorti en 2025, « Savage New Times » constitue la dernière production en date d’INCITE. Le groupe poursuit actuellement sa tournée aux États-Unis aux côtés de SOULFLY et NAILBOMB, l’occasion de défendre sur scène les titres de cet album, dont « Chucked Off ».

Avec ce nouveau lyric video, INCITE remet donc en lumière l’un des morceaux les plus directs de « Savage New Times », entre groove Metal massif et texte particulièrement critique envers les comportements de victimisation et le manque de responsabilité individuelle.