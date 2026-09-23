PRONG dévoile « Fear The Sun », un nouveau single aux racines de « Beg To Differ »

Les légendes du Metal alternatif new-yorkais Prong sont de retour avec « Fear The Sun », leur nouveau single et première sortie sous les couleurs de Napalm Records. Un morceau qui replonge aux sources du groupe tout en proposant une approche modernisée du groove metal qui a contribué à définir son identité.

Avec « Fear The Sun », PRONG rend notamment hommage à New York et à l’énergie brute de ses débuts. Le groupe revendique une nouvelle fois cette approche directe et percutante, avec des riffs massifs et un morceau taillé pour retrouver l’atmosphère électrique des clubs new-yorkais, dans l’esprit des pogos qui ont marqué l’histoire du CBGB.

Derrière le micro et à la guitare, Tommy Victor reste au coeur de cette identité. Après plusieurs décennies de carrière, d’innombrables tournées à travers le monde et des passages dans certains des grands festivals Metal internationaux, PRONG continue ainsi de défendre un son qui mêle Metal, groove et influences industrielles.

Tommy Victor explique que « Fear The Sun » constitue également une manière de revenir aux fondations musicales du groupe, avec un lien assumé avec « Beg To Differ », l’album de 1990 considéré comme l’une des oeuvres majeures de PRONG :

« Je pense que nous avons fait un retour dans le temps avec cette chanson. C’est une version modernisée des fondements du groove metal que PRONG a posés à l’époque avec Beg To Differ. Au niveau des paroles, « Fear The Sun » évoque, de manière métaphorique, le fait de vivre sans changements de saisons. »

Ce nouveau titre marque donc une nouvelle étape pour PRONG, désormais accompagné par Napalm Records. « Fear The Sun » puise dans les racines du groupe tout en cherchant à les transposer dans une production contemporaine, une façon pour Tommy Victor et les siens de regarder vers leurs débuts sans pour autant simplement les reproduire.

Après avoir fait résonner son Metal aux quatre coins du monde et s’être imposé sur les affiches de rendez-vous majeurs comme le Wacken Open Air ou le Brutal Assault, PRONG poursuit ainsi son parcours avec un nouveau chapitre qui devrait particulièrement intéresser les amateurs de ses premières années.