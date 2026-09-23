DragonForce confirme son union avec Alissa White-Gluz et annonce un nouvel album

Les rumeurs avaient finalement vu juste. Après avoir officialisé au printemps l’arrivée d’Alissa White-Gluz comme nouvelle frontwoman, DragonForce vient désormais de confirmer que cette nouvelle association ira bien au-delà des concerts. Le groupe britannique annonce aujourd’hui son dixième album studio, sobrement intitulé « DragonForce », attendu le 19 mars 2027 via Napalm Records. Un premier extrait, « Hunger Of The Beast », est également dévoilé.

Cette annonce vient donc donner une nouvelle dimension à l’arrivée de l’ancienne chanteuse d’Arch Enemy au sein de DragonForce. Présentée en mai comme la première frontwoman de l’histoire du groupe, Alissa White-Gluz avait rapidement fait ses débuts sur scène avec la formation de Herman Li et Sam Totman. Les spéculations concernant une participation aux futurs enregistrements étaient alors nombreuses. Elles sont désormais confirmées.

« Hunger Of The Beast » constitue le premier aperçu de cette nouvelle incarnation de DragonForce. Le morceau associe les caractéristiques immédiatement reconnaissables du groupe, vitesse, mélodies flamboyantes, guitares virtuoses et refrains épiques, à une agressivité supplémentaire apportée notamment par les vocaux d’Alissa White-Gluz.

Le morceau a été spécialement écrit autour des possibilités vocales d’Alissa White-Gluz et d’Alessio Garavello, qui assure désormais les parties vocales masculines. Cette configuration à deux voix fait suite à la mise en retrait de Marc Hudson, annoncée quelques jours avant la révélation du nouvel album. Le chanteur doit temporairement s’éloigner des activités musicales de DragonForce en raison d’un problème persistant d’acouphènes. Il reste néanmoins impliqué dans les activités du groupe en coulisses.

Alessio Garavello n’est d’ailleurs pas un inconnu de DragonForce. Ancien membre de Power Quest et proche collaborateur du groupe, il a notamment été le coach vocal de Marc Hudson. Il rejoint donc officiellement la formation pour assurer les voix masculines aux côtés d’Alissa White-Gluz sur le nouvel album et les prochaines tournées.

Avec « DragonForce », le groupe entend ouvrir un nouveau chapitre tout en conservant les éléments qui ont construit son identité depuis près de trois décennies. Produit par Jens Bogren, l’album a été enregistré entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Suède. Il s’agira par ailleurs du premier album éponyme de l’histoire du groupe.

Herman Li annonce un disque qui, selon lui, ne ressemble à aucun autre album de DragonForce et affirme que le groupe cherche avant tout à repousser ses propres limites musicales. Le guitariste évoque également un retour à une certaine énergie de ses premiers travaux, avec cette volonté de combiner vitesse, puissance et accroches mélodiques.

Alissa White-Gluz semble, elle aussi, particulièrement enthousiaste à l’idée de cette nouvelle collaboration. La chanteuse explique avoir apprécié le processus de création avec DragonForce et considère cette association entre vitesse et férocité comme particulièrement stimulante. « Hunger Of The Beast » permet déjà d’entrevoir ce que cette combinaison peut apporter au groupe, avec des passages où ses vocaux extrêmes viennent durcir considérablement la formule habituelle de DragonForce.

L’annonce intervient donc dans un contexte particulièrement mouvementé pour le groupe. En quelques mois, DragonForce a accueilli Alissa White-Gluz, puis Alessio Garavello, tandis que Billy Wilkins vient également renforcer la formation à la guitare rythmique. Le groupe prépare par ailleurs la tournée célébrant les 25 ans de « Inhuman Rampage », qui débutera en novembre prochain en Amérique du Nord.

Le nouvel album « DragonForce » sortira le 19 mars 2027 via Napalm Records. « Hunger Of The Beast » est d’ores et déjà disponible avec son clip vidéo officiel sur YouTube, avant son arrivée sur les plateformes de streaming le 24 septembre.

Une chose est donc désormais certaine : l’association entre Alissa White-Gluz et DragonForce n’était pas une simple aventure live. La chanteuse participera bien à la prochaine étape discographique du groupe, avec un album qui pourrait constituer l’un des changements de configuration les plus importants de son histoire.