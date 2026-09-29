KLONE dévoile l’intégralité de son concert au Motocultor Festival 2025

KLONE propose aujourd’hui de revivre l’intégralité de son passage au Motocultor Festival 2025 à travers une captation vidéo complète de son concert. Une sortie particulièrement importante pour le groupe, qui met en avant aussi bien la performance scénique que le travail réalisé sur le son et l’image.

La captation a été réalisée par Impuls’Live, qui signe ici une production permettant de retrouver KLONE dans les conditions du festival, avec une attention particulière portée à la qualité audiovisuelle.

Cette publication intervient alors que KLONE arrive au terme du cycle de The Unseen. Sorti comme un album réunissant des morceaux plus anciens ainsi que des compositions inédites restées jusqu’alors de côté, le disque aura accompagné le groupe dans une période de transition qui marque également la fin de son engagement avec Pelagic Records.

Le groupe évoque par ailleurs une période particulièrement difficile sur le plan humain et psychologique au cours de cette collaboration, expliquant que la relation avec le label était devenue pesante. KLONE tourne désormais la page et prépare la suite de son parcours avec un nouvel album en préparation.

Avant cette nouvelle étape, le groupe donnera encore plusieurs concerts cet automne, avec une série de dates en France et en Europe au mois de novembre. Ces derniers rendez-vous autour de The Unseen auront également une particularité : KLONE y présentera pour la première fois en live un nouveau morceau issu de son prochain album.

Les prochaines dates annoncées sont :

24 octobre – Firemaster Convention, Issoudun, France

13 novembre – Festival Foud’Rock, Châteaufort, France

15 novembre – Volt, Sittard, Pays-Bas

16 novembre – M.A.I, Nancy, France

17 novembre – Zik Zak, Ittre, Belgique

18 novembre – Zentrum Altenberg, Oberhausen, Allemagne

19 novembre – Das Rind, Rüsselsheim, Allemagne

21 novembre – ProgRockowy Akcent, Grudziądz, Pologne

22 novembre – BiNuu, Berlin, Allemagne

Cette dernière série de concerts viendra donc refermer le chapitre The Unseen, tandis que KLONE prépare déjà la prochaine étape de son histoire. Le nouveau titre présenté sur scène en novembre donnera un premier aperçu de cette nouvelle période, avant l’arrivée du prochain album.