Ghost dévoile la tracklist du soundtrack de « 2 Big To Rig », disponible dès le 27 août

Alors que « 2 Big To Rig » s’apprête à investir les salles de cinéma et les écrans IMAX du monde entier, Ghost vient d’annoncer la sortie officielle de la bande originale de son nouveau film-concert. Le soundtrack sera disponible dès le 27 août, soit au lendemain de l’arrivée du film en salles.

Composé de 19 titres, l’album a été enregistré lors des deux concerts donnés par Ghost au Palacio de los Deportes de Mexico en septembre 2025, dans le cadre de la première partie de la « Skeletour ». Ces deux soirées avaient notamment été filmées en 16 mm afin de donner naissance à ce nouveau long-métrage consacré au spectacle live du groupe.

Le soundtrack permettra donc de retrouver une large partie de la setlist interprétée par Tobias Forge et ses Nameless Ghouls à Mexico City. Parmi les morceaux proposés figurent notamment « Peacefield », « Lachryma », « Spirit », « Majesty », « Future Is A Foreign Land », « Cirice », « Satanized », « Year Zero », « He Is », « Rats », « Mummy Dust », « Mary On A Cross », « Dance Macabre » et « Square Hammer ».

Le morceau « Umbra », extrait de l’album « Skeletá », occupe également une place particulière dans cette sortie. Ghost en a récemment dévoilé une version live issue du film, offrant aux fans un premier aperçu de ce que proposera « 2 Big To Rig ».

La tracklist complète est la suivante :

« Peacefield » (Live from Mexico City 2025) « Lachryma » (Live from Mexico City 2025) « Spirit » (Live from Mexico City 2025) « Majesty » (Live from Mexico City 2025) « Future Is A Foreign Land » (Live from Mexico City 2025) « Devil Church » (Live from Mexico City 2025) « Cirice » (Live from Mexico City 2025) « Satanized » (Live from Mexico City 2025) « Satan Prayer » (Live from Mexico City 2025) « Umbra » (Live from Mexico City 2025) « Year Zero » (Live from Mexico City 2025) « He Is » (Live from Mexico City 2025) « Rats » (Live from Mexico City 2025) « Kiss The Go-Goat » (Live from Mexico City 2025) « Mummy Dust » (Live from Mexico City 2025) « Monstrance Clock » (Live from Mexico City 2025) « Mary On A Cross » (Live from Mexico City 2025) « Dance Macabre » (Live from Mexico City 2025) « Square Hammer » (Live from Mexico City 2025)

« 2 Big To Rig » sortira officiellement dans les salles à partir du mercredi 26 août, avec des projections également programmées en IMAX. Le film revient sur les deux concerts mexicains de septembre 2025 et se veut beaucoup plus centré sur l’expérience live de Ghost que « Rite Here Rite Now », le précédent film du groupe, qui mêlait captations de concerts et éléments narratifs.

Cette nouvelle production constitue ainsi une sorte de photographie de la « Skeletour », avec Ghost au sommet de sa puissance scénique et une mise en scène pensée pour restituer l’ampleur du spectacle sur grand écran. Le film devrait également permettre de découvrir davantage les coulisses de la production du groupe.

Pour les fans qui ne pourront pas assister aux projections, la sortie du soundtrack le 27 août offrira donc une autre manière de prolonger l’expérience. Les précommandes sont déjà ouvertes via les canaux officiels de Ghost.

Avec « 2 Big To Rig », Ghost transforme une nouvelle fois sa tournée en véritable événement audiovisuel, quelques mois seulement après la fin de la « Skeletour ». Après avoir utilisé « Rite Here Rite Now » pour construire un pont entre concert, cinéma et narration, Tobias Forge semble cette fois vouloir laisser la scène parler d’elle-même.