SHAARGHOT, les premières dates de sa tournée « Let Me Out Tour »

Le groupe de Metal Electro Industriel Shaârghot annonce les premières dates de sa tournée « Let Me Out Tour » et marquera un arrêt dans la prestigieuse salle La Cigale à Paris pour célébrer ses 10 ans!

De nombreuses surprises restent à venir concernant cette date apocalyptique!

18:10:2024 – Selestat – Rock Your Brain Fest

02:11:2024 – Marseille – The Walking Bass Fest

10:11:2024 -Lesneven – Kreiz Y Fest ( Autumn Session )

14:11:2024 – Montpellier – Victoire 2

15:11:2024 – Auch – Le Cri’Art

16:11:2024 – La Rochelle – Crossroad

21:11:2024 – Bruxelles ( BE) – Magasin 4

22:11:2024 -Savigny Le Temple – L’empreinte

30:11:2024 – Saint Ave – L’echonova

25:12:2024 – Chemnitz ( GER) Dark Storm Festival

14:02:2025 – Paris – La Cigale

21:03:2025 – Chelles – Les Cuizines

22:03:2025 – Freyming Merlebach – Le Gouvy

