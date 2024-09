Chronique : HEADCHARGER « Sway »

3 ans après « Rise from the Ashes », HEADCHARGER est de retour avec un nouvel album de 10 titres intitulé « Sway« . A paraitre le 13 septembre via le label At(h)ome, qu’on remercie une nouvelle fois pour nous avoir envoyé l’album en avance nous permettant une écoute attentive et détaillée avant de vous en parler, bref… un nouvel qui sera dans les bacs d’ici quelques jours et qui a, une nouvelle fois, attiré toute notre attention. Car c’est toujours avec un grand plaisir que l’on découvre les nouvelles galettes du combo caennais qui célèbre, avec ce nouvel opus, ses 20 ans d’existence !

Le groupe continue sur sa voie d’un rock accrocheur qui sait naviguer entre mélodie et agressivité, Sébastien au chant, ajoutant ou boostant avec sa voix criée, hargneuse, l’impact de certains passages. Mais dans l’ensemble on reste sur cette évolution heavy rock que le groupe a su produire avec succès tout au long de sa carrière. Certains diront que c’est peut être trop rock désormais, mais certains titres comme l’excellent « The Sand and the Sky« , mon petit préféré de l’album, et son riff incroyablement surprenant et recherché, nous emporte dans des dimensions extrêmement intéressantes. Romain et Antoine, respectivement à la basse et à la batterie, développent une nouvelle fois une section rythmique implacable, boostant l’énergie et le groove du groupe comme avec le single « Wake Up and Run » ultra efficace et que l’on peut écouter depuis le début de l’Eté. Au niveau des guitares, HEADCHARGER continue de varier son jeu avec richesse et maitrise, donnant une amplitude plus importantes d’émotions et de sensibilités. La production est vraiment claire tout en donnant une puissance lorsque le groupe accélère et de la place pour les ambiances lorsque le combo se veut plus planant.

« Sway » est un très bon album qui va ravir tous les fans du groupe et qui saura plaire aux fans d’un rock endiablé qui ne se refuse aucune option et qui vous touche directement dès la première écoute. C’est une nouvelle fois très bien fait et très bien exécuté. HEADCHARGER parvient encore a développer nombre de riffs groovy qui feront hocher la tête et taper du pied. On a hâte de les retrouver en concert lors de la prochaine tournée dont les premières dates sont déjà annoncées.

Track List:

01. Insane

02. Wake Up And Run

03. Skip The Ground

04. The Sand And The Sky

05. Against The Storm

06. This Can’t Be Mine

07. Dance On Your Grave

08. A Good Hand

09. Broken Dreams

10. Obsessed

Plus d’infos:

https://www.headcharger.com/

https://label-athome.com/

