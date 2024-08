AD INFINITUM dévoile son nouvel hymne « Surrender »

Les pionniers suisses/allemands du Metal moderne AD INFINITUM prennent position en dévoilant leur sensationnel nouveau single « Surrender », extrait de leur prochain album Abyss qui sortira le 11 octobre 2024 via Napalm Records ! Sur Abyss, le quatuor international redéfinit sa musique et offre son album le plus dynamique, le plus moderne et le plus progressif à ce jour.

« Surrender » rayonne de paysages sonores chatoyants, de breakdowns éruptifs et d’une attaque vocale céleste de la chanteuse Melissa Bonny, allant du chant clair stellaire aux growls durs et agressifs. Ayant fait irruption sur la scène en 2020, AD INFINITUM a connu une ascension remarquable, faisant évoluer son style musical à chaque sortie d’album. Alors que les premières productions du groupe mettaient en avant un style Metal symphonique, Abyss révèle une toute nouvelle facette d’AD INFINITUM. Découvrez le clip officiel captivant de « Surrender » et précommandez votre exemplaire d’Abyss dès maintenant !

Cet automne, AD INFINITUM présentera ses nouveaux morceaux sur scène en première partie de la tournée mondiale Awaken The World Tour 2024 de Kamelot. Le groupe rejoindra ensuite Eluveitie pour sa tournée Ánv Rising – Europe PT I début 2025.

AD INFINITUM à propos de « Surrender » :

« Surrender » est le titre dont nous attentions la sortie avec le plus d’impatience depuis le moment où nous l’avons créé. Nous faisons simplement notre truc sans aucune limite, sans chercher à rentrer dans une case ou à combler une attente extérieure, sans complexe. Le morceau est associé à un clip vidéo qui se transforme en une autre forme d’art, ce qui correspond parfaitement à l’ambiance. Nous avons hâte de savoir comment les gens le recevront ! »

Sur le nouvel album Abyss, des riffs rythmiques saisissants, des refrains contagieux, des breaks lourds et l’approche vocale inimitable et de plus en plus polyvalente de la chanteuse Melissa Bonny présentent le groupe au sommet de son art – et prouvent que ces étoiles montantes et travailleuses ne manquent jamais de surprendre leurs fans et même leurs détracteurs. AD INFINITUM est composé de Melissa Bonny (chant), Adrian Thessenvitz (guitares), Korbinian Benedict (basse) et Niklas Müller (batterie).

AD INFINITUM sur Abyss :

« Bienvenue sur une nouvelle page de l’histoire d’AD INFINITUM, où une nouvelle ère commence. Un voyage reliant trois albums qui commence par l’obscurité inquiétante d’ABYSS, prévu pour le 11 octobre. Ce voyage se poursuivra à travers l’espoir et le pouvoir que l’on trouvera sur SURFACE, et se terminera par les paysages de rêve libérateurs et énergisants d’ELYSIUM. Nous sommes extrêmement impatients de présenter ce nouvel album, ainsi que non seulement les magnifiques œuvres d’art et les vidéos décrivant son univers, mais aussi le scénario visuel captivant qui relie chaque vidéo à la suivante. Il s’agit de notre travail le plus élaboré, le plus intime et le plus audacieux à ce jour ! »

AD INFINITUM en concert en 2024 :

Europe et Royaume-Uni – en première partie de KAMELOT

avec Frozen Crown et Blackbriar

11.10.24 NL – Drachten / Poppodium Iduna* – SOLD OUT

12.10.24 NL – Utrecht / Tivoli – SOLD OUT

13.10.24 DE – Munich / Backstage

15.10.24 DE – Berlin / Kesselhaus

17.10.24 SK – Bratislava / Majestic

18.10.24 CZ – Zlin / Rock Cafe

19.10.24 SI – Ljubljana / Kino Siska

20.10.24 IT – Milan / Live Club

22.10.24 ES – Bilbao / Santana 27

23.10.24 ES – Madrid / Riveira

25.10.24 FR – Lyon / La Rayonne

26.10.24 CH – Pratteln / Z7

27.10.24 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

29.10.24 DE – Hamburg / Markthalle

30.10.24 DE – Antwerpen / Trix

01.11.24 UK – Wolverhampton / KK’s

02.11.24 UK – London / Kentish

03.11.24 UK – Manchester / Ritz

* invitée spéciale : CHARLOTTE WESSELS

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr