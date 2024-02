Une session Metal Workout au Bataclan le 3 Mars

Communiqué: Pour ne plus saigner des oreilles pendant les séances de sport, Yann Heurtaux (Mass Hysteria, Karras) et Matthew K. Heafy (Trivium, Ibaraki) se sont unis pour créer Metal Workout. Une application pour faire du sport sur du Metal, avec ou sans matériel, et avec un programme personnalisé en accès illimité.

Après avoir testé le concept au HellFest 2023, nous organisons au Bataclan, le dimanche 3 mars 2024, une matinée sportive Metal Workout gratuite pour les abonnés de l’application.

