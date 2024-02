The Ghost Inside : Tous les détails du sixième album « Searching For Solace »

Communiqué: Depuis ses débuts en 2004, The Ghost Inside est une source d’inspiration pour nombre de groupes et de fans. Résilience, persévérance et vulnérabilité pourraient parfaitement résumer les titres de la bande californienne dont la discographie est directement marquée par les épreuves de la vie.

Il est désormais temps pour l’incontournable formation de metalcore de présenter son sixième long format. Searching For Solace sortira en digital le 19 Avril avant d’être disponible en CD et vinyle le 7 Juin via Epitaph Records.

Searching For Solace

01. Going Under

02. Death Grip

03. Light Years

04. Secret

05. Split

06. Wash It Away

07. Cityscapes

08. Earn It

09. Wrath

10. Reckoning

11. Breathless

Quatre ans après l’éponyme The Ghost Inside (que Loudwire a nommé meilleur album rock et metal de 2020 !) et alors que le groupe enchaîne les énormes tournées en tête d’affiche, Searching For Solace arrive au moment idéal pour The Ghost Inside. Neuf ans après le tragique accident de bus qui a changé à jamais leur parcours, le chanteur Jonathan Vigil, les guitaristes Zach Johnson et Chris Davis, le bassiste Jim Riley et le batteur Andrew Tkaczyk sont plus en phase avec eux-mêmes que jamais. Comme le dit l’adage, « l’important, ce n’est pas la destination, c’est le voyage » et pour The Ghost Inside, Searching For Solace est un voyage initiatique vers la paix intérieure.

« Les gens me demandent souvent comment je fais pour rester positif. J’ai réalisé qu’il n’y a jamais vraiment de moment où l’on atteint pleinement le « bonheur ». C’est une quête permanente. Je sais que la vie est faite de hauts et de bas. Il faut être prêt à accepter de nouvelles choses, à se battre et à s’adapter. Car cette recherche du réconfort ne s’arrête jamais.«

(Jonathan Vigil, chant)

Pont parfait entre sonorités agressives et messages profonds, Searching For Solace trouve son essence dans des éléments qui ont toujours jalonnés la musique de The Ghost Inside : l’honnêteté, la mélodie et la sensibilité. Parfois plus sombre mais surtout plus varié que ses prédécesseurs, ce sixième disque est la quintessence de la discographie des californiens. Le bassiste Jim Riley ajoute à ce sujet : « comparé à nos précédents albums, Searching For Solace laisse bien plus de place au chant et nous avons porté un soin particulier à la structure des morceaux qui le composent. Presque paradoxalement, Searching For Solace renferme aussi certains titres les plus lourds que nous n’ayons jamais écrits. C’est un nouveau chapitre, même s’il n’est pas si éloigné de nos sonorités habituelles. C’est plutôt la continuité de celles-ci. Et cela nous ouvre de nombreuses possibilités toutes plus excitantes les unes que les autres.«

Et pour s’en convaincre, il suffit de jeter une oreille aux trois singles d’ores et déjà disponibles : « Death Grip », « Earn It » et le récent « Wash It Away ».







Ce nouvel album a été produit majoritairement par Dan Braunstein (Spiritbox, Dayseeker), certains titres ont toutefois été confiés à Cody Quistad (Wage War), Carson Slovak et Grant McFarland (August Burns Red, Bloodywood).

