Wacken 2025 : Une affiche épique inspirante pour le programme du Hellfest 2025

Le Wacken vient d’annoncer les premiers noms de son édition 2025. Bien entendu, comme tous les groupes présents seront en tournée en Europe certains seront forcément sur l’affiche du Hellfest l’année prochaine. Si on retire les groupes de l’édition 2024, on a dans cette liste probablement des indices pour la prochaine édition du festival français.

A l’affiche du Wacken 2025:

Machine Head

Saltatio Mortis

Papa Roach

Gojira

Apocalyptica

Saxon

Within Temptation

Dimmu Borgir

Ministry

Michael Schenker

Peyton Parrish

Beyond The Black

Clawfinger

Grave Digger

August Burns Red

Obituary

Wind Rose

Brothers Of Metal

Tarja & Marko Hietala

Hanabie.

Decapitated

Destruction

Celeste

Orange Goblin

Angel Witch

Dominum

Exhorder

Night Demon

Mimi Barks

Seven Spires

Clowns

Dool

Crownshift

Midnight

D’autres noms seront probablement dans la première liste que nous avions publié à retrouver dans cet article Hellfest 2025: Qui à l’affiche ?.

