DUMB & DUMBER FEST 5ème édition le samedi 21 septembre prochain

Les assos associations Los Herbos Crew, Kiss My Asso et Nafout’ Crew présentent, après cinq ans d’absence, ce festival à la fois extrême et éclectique.

Cette cinquième édition promet d’être un moment unique, alliant hardcore, punk rock, thrash et metal, grâce à la diversité des styles représentés par nos associations.

Pour la deuxième fois, la Brasserie La Muette en Vendée nous accueille. Cette brasserie artisanale offre un large choix de bières et dispose d’un espace restauration ainsi que d’une salle de concert intérieure/extérieure pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes.

Des espaces parking et camping seront également aménagés pour l’occasion. Cela contribuera à créer une ambiance conviviale et à taille humaine

Lien vers la billetterie: https://www.helloasso.com/associations/nafout-crew/evenements/dumb-and-dumber-party-5

Les Artistes:

ARKANGEL + NOT SCIENTISTS + LOWEST CREATURE + JETSEX + PMX + CALCINE + HEADS UP + DAWN DEALERS + TROUBLE

