L’Empreinte fête ses 25 ans en concert : Benighted, Myrath, Sortilège, Soen, Shaarghot

Avec plus de 2’000 groupes accueillis, l’Empreinte s’est taillée une réputation de programmation de qualité tout en proposant au public le spectre musical le plus large possible. Du hip hop au metal, du rock à la chanson, chaque saison a permis au public de découvrir ou de voir leurs artistes favoris avec une proximité inégalable.

La salle a vu se produire les plus grands groupes Français et Internationaux dans ses murs ; pour ne citer que ceux qui remplissent des stades (ou jouent pour l’ouverture des Jeux Olympiques) aujourd’hui: Gojira, Sepultura, Watain, Mayhem, Hatebreed, Obituary, Madball, Udo, D.A.D., Backyard babies, Textures, Beartooth, Helmet, Skid Row, Rise of the Northstar, …

Au pied du RER D, l’Empreinte propose un cadre verdoyant à deux pas de la gare, facilitant la venue du public venant de toute l’Ile de France.

Pour ses 25 ans, l’Empreinte fera cet automne la part belle à son style de prédilection en naviguant dans tous les styles de metal et surtout en accueillant des groupes jamais passés par la mythique scène de Savigny le Temple: Benighted, Myrath, Sortilège, Soen, Shaarghot et d’autres surprises viendront compléter cette programmation éclectique de passionnés !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr