Hellfest 2025 : Qui à l’affiche ?

Désormais que le festival est complet pour l’édition 2025, ou presque, puisque les Pass 1 jour seront mis en vente au moment de l’annonce de la programmation fin octobre au plus tôt, il est déjà l’heure de se poser la question de qui pourrait rejoindre l’affiche ?

Voici une liste de groupes qui sont dans l’actualité et qui viennent de sortir un nouvel album et dont le cycle de deux ans de support d’album, pourrait les emmener au Hellfest 2025:

Nile

Necrowretch

Being As An Ocean

Infect Rain

Ihsahn

Darkest Hour

Job For A Cowboy

Amaranthe

Ministry

Kill The Lights

Myrath

Judas Priest

Aborted

DragonForce

Ghostkid

Venues

Rage

Black Bomb A

Ingested

Korpiklaani

Alpha Wolf

Tyr

Sorcerer

My Dying Bride

The Ghost Inside

Sidilarsen

Darkthrone

Deicide

Feuerschwanz

P.O.D

Six Feet Under

Knocked Loose

Gatecreeper

Slash

Rotting Christ

Bring Me The Horizon

Rhapsody Of Fire

Nightmare

Candy

Evergrey

Dagoba

Cavalera Conspiracy

Kittie

Alcest

200 Stab Wounds

Crossfaith

Nothing More

Pain

Goijra

Trivium

Amon Amarth

Lamb of God

Parkway Drive

Ghost

Qui d’autre à votre avis pourrait rejoindre cette liste ?

