Nails dévoile son nouveau single « Lacking The Ability To Process Empathy »

Le groupe de grindcore Nails a dévoilé son nouveau single « Lacking The Ability To Process Empathy ». Ce morceau est leur premier en quatre ans et marque un retour puissant avec une agression sonore intense et des paroles percutantes. La chanson aborde des thèmes de détachement émotionnel et de brutalité.

