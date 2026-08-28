KONGH dévoile « Guided to the End », deuxième extrait de l’album « Dissolved in Time »

Après « Staining the Ether », les Suédois de Kongh dévoilent « Guided to the End », deuxième extrait de leur très attendu quatrième album, « Dissolved in Time ». Le disque paraîtra le 25 septembre prochain via Trust No One Recordings et marquera le retour d’une formation qui n’avait plus proposé de nouvel album depuis 2013.

Présenté par son fondateur David Johansson comme « le morceau le plus direct et le plus orienté rock » de l’album, « Guided to the End » semble adopter une approche plus immédiatement accessible que certaines des compositions les plus massives et expérimentales de KONGH. Le titre reste toutefois profondément ancré dans l’univers sludge/doom du groupe, avec cette capacité à développer une musique lourde, hypnotique et atmosphérique.

Sur le plan des textes, David Johansson s’intéresse à l’une des grandes préoccupations de l’existence humaine : notre besoin de donner un sens à notre passage sur Terre et de croire que quelque chose de nous pourra subsister. « Guided to the End » évoque également notre tendance à nous conformer aux normes sociales et culturelles ainsi que cette peur de sortir du cadre établi.

Une réflexion qui rejoint finalement le titre de l’album lui-même. « Dissolved in Time » explore cette idée de permanence impossible et notre difficulté à accepter le caractère temporaire de toute chose. Pour Johansson, accepter que rien ne soit véritablement permanent pourrait justement constituer une voie vers une forme d’accomplissement plutôt qu’une source supplémentaire d’angoisse.

Avec « Dissolved in Time », KONGH ne cherche d’ailleurs pas à reproduire simplement la musique qui a fait sa réputation. Entre 2007 et 2013, le groupe avait publié trois albums salués par la critique et s’était imposé comme l’une des formations les plus singulières de la scène heavy suédoise. Des tournées aux côtés de groupes comme Meshuggah et YOB avaient également permis au groupe de construire une solide réputation internationale avant une longue période de pause.

Cette nouvelle production est donc davantage pensée comme une continuation que comme un retour nostalgique. Les compositions ont été développées à partir d’idées accumulées au cours de la dernière décennie, avant d’être travaillées pendant six mois de manière particulièrement intensive. Le résultat doit prolonger le mélange de lourdeur écrasante, d’atmosphères monumentales et de répétitions hypnotiques propre à KONGH, tout en intégrant davantage d’électronique, de textures superposées et des structures particulièrement ambitieuses.

David Johansson occupe une place centrale dans cette nouvelle étape. Le fondateur de KONGH a écrit et enregistré l’album en prenant en charge les guitares, la basse, l’électronique et le chant principal, tout en assurant également le mixage. Son expérience acquise au sein de KONGH, mais aussi lors de ses années comme guitariste de tournée avec Cult of Luna entre 2013 et 2019, a également nourri la conception de ce nouvel album.

« Dissolved in Time » bénéficie par ailleurs de la participation de plusieurs figures importantes de la scène heavy scandinave, dont trois anciens partenaires de Johansson au sein de Cult of Luna. Christian Augustin assure la batterie et a également travaillé sur l’enregistrement des voix, tandis que Kristian Karlsson s’est chargé de l’enregistrement et du mixage des batteries. Le mastering a été confié à Magnus Lindberg, déjà présent sur le précédent album de KONGH en 2013.

Jörgen Sandström, notamment connu pour son travail avec Grave et Entombed, participe également à l’album aux choeurs.

Avec seulement trois compositions, « Dissolved in Time » s’annonce comme une expérience particulièrement dense. « Staining the Ether » ouvre l’album avec un morceau de près de 19 minutes, suivi par les sept minutes de « Guided to the End » et les plus de 13 minutes du titre éponyme. Une durée qui confirme l’ambition de KONGH de privilégier les constructions longues et immersives plutôt qu’une succession de morceaux conventionnels.

Après plus d’une décennie d’attente, KONGH semble donc revenir avec un album qui ne cherche ni à reproduire son passé ni à le renier. « Dissolved in Time » entend plutôt prolonger son univers en lui apportant de nouvelles textures et une dimension plus expérimentale, tout en conservant cette lourdeur qui a fait sa réputation.

« Guided to the End » est disponible dès maintenant, accompagné d’un lyric video. « Dissolved in Time » sortira le 25 septembre via Trust No One Recordings.

Tracklisting :

« Staining the Ether » – 18:51 « Guided to the End » – 07:02 « Dissolved in Time » – 13:21