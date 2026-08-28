Align The Tide dévoile « JINN », un nouveau single entre metal moderne et metalcore

La scène metal maltaise continue de faire parler d’elle avec le retour d’Align The Tide. Le groupe dévoile aujourd’hui « JINN », un nouveau single accompagné de son lyric video officiel, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de la formation.

Pour Align The Tide, « JINN » représente bien davantage qu’une nouvelle sortie. Le groupe présente le morceau comme le reflet d’une formation qui a dû traverser les difficultés, tirer les leçons de ses expériences et continuer à avancer pour retrouver son identité. Chaque revers, chaque étape et chaque heure passée en studio auraient ainsi contribué à faire émerger cette nouvelle version du groupe.

Formé à Malte en septembre 2015, Align The Tide s’est rapidement construit autour d’une approche mêlant metal moderne et metalcore, tout en puisant dans un éventail beaucoup plus large de styles issus des musiques lourdes. Après plusieurs années consacrées à développer son identité musicale, le groupe publie son premier album, « Dead Religion », qui permet à la formation de franchir un premier cap.

L’une des premières étapes importantes de cette ascension intervient en 2018, lorsque Align The Tide accompagne Mushroomhead lors de sa tournée américaine. Le groupe maltais se produit alors dans plusieurs grandes villes américaines, parmi lesquelles San Diego, Seattle, Denver, Minneapolis et Cleveland. Une expérience particulièrement significative pour une formation issue d’une scène nationale relativement restreinte.

De retour en Europe, Align The Tide poursuit son développement avec plusieurs concerts à Malte avant de partir à la rencontre du public européen. Une tournée en Allemagne et en République tchèque permet notamment au groupe de commencer à développer une audience au-delà de son île natale.

En 2019, Align The Tide signe avec Cleopatra Records, qui assure la sortie internationale de « Dead Religion » en CD digipak et vinyle. Le groupe profite ensuite de la période de pandémie pour retourner en studio et travailler sur son deuxième album, « Hollow », finalement publié en août 2022.

La formation poursuit son développement sur scène et franchit une nouvelle étape en 2024 en assurant la première partie de Suicide Silence à Londres. Une nouvelle opportunité de se confronter à un public international et de confirmer sa place parmi les formations importantes de la scène metal maltaise.

« JINN » arrive aujourd’hui dans un contexte de renouvellement pour Align The Tide. Le groupe évolue avec une formation remaniée et revendique un son plus lourd et plus mature. Cette nouvelle sortie apparaît ainsi comme une manière de tourner la page tout en conservant l’expérience accumulée au cours de ses premières années.

À travers ce morceau, Align The Tide insiste surtout sur la notion de résilience. Le groupe explique ne jamais avoir choisi la facilité et considère cette nouvelle sortie comme la preuve que la passion, la persévérance et la confiance dans sa propre vision peuvent finir par dépasser les obstacles.

Après « Dead Religion » et « Hollow », « JINN » ouvre donc une nouvelle période pour Align The Tide. Reste désormais à voir où cette évolution conduira le groupe, qui semble bien décidé à continuer de pousser son metal moderne vers des territoires toujours plus lourds.

« JINN » est disponible dès maintenant, accompagné de son lyric video officiel.